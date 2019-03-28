Çin Ankara Büyükelçisi: Türkiye'ye Yatırım Hacminin 6 Milyar Dolar Seviyesine Ulaşmasını Amaçlıyoruz
41 dakika önce
DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) ve DEİK / Türkiye-Çin İş Konseyi tarafından "Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri" düzenlendi.
DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) ve DEİK/ Türkiye- Çin
İş Konseyi tarafından "Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri" düzenlendi. İstanbul
'da bir otelde düzenlenen seminerin ardından Çin Halk Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçisi Deng Li, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"AMACIMIZ ÇİN'DEN TÜRKİYE'YE YATIRIM HACMİNİN 6 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞMASI"
Kuşak ve Yol Projesi'nin Çin ile Türkiye arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunduğunu belirten Deng Li, "Çin'in şu an Türkiye'deki yatırım miktarı 2,8 milyar dolar. Türkiye'de bulunan Çinli personel sayısı 8 bin. Yatırım yapmak için ilgi gösterdiğimiz sektörler genişliyor. Mesela Jiangsu eyaletimizden gelen bir şirket, çok yakın zamanda Türkiye'de tekstil fabrikası için yatırım yaptı. Çin ile Türkiye arasında finans, enerji ve diğer konularda görüş alışverişi sürüyor. Kısa zamanda iki ülke arasındaki ticari ilişki daha hızlı gelişecek. Ana amaçlarımızdan biri, Çin'den Türkiye'ye yönelik yatırım hacminin 2021 senesine gelindiğinde 6 milyar dolar seviyesine ulaşması" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Basın toplantısı genel ve detay görüntüler
-Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin açıklaması
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:04 Kaynak: DHA
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