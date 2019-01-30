Son Dakika Haberleri: Çin, Apple'ı da yavaşlattı: Gelir ve kârı 10 yıldır ilk kez azaldı

Çin, Apple'ı da yavaşlattı: Gelir ve kârı 10 yıldır ilk kez azaldı

1 saat önce

Apple, Çin'deki ekonomik yavaşlamanın etkisiyle hem gelirlerinin hem de karının düştüğünü açıkladı.

Çin, Apple'ı da yavaşlattı: Gelir ve kârı 10 yıldır ilk kez azaldı, System.String[]
Apple, Çin'deki ekonomik yavaşlamanın etkisiyle hem gelirlerinin hem de karının düştüğünü açıkladı. Şirketin Çin satışları 5 milyar dolar azaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:39 

Apple, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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