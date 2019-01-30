Çin, Apple'ı da yavaşlattı: Gelir ve kârı 10 yıldır ilk kez azaldı
1 saat önce
Apple, Çin'deki ekonomik yavaşlamanın etkisiyle hem gelirlerinin hem de karının düştüğünü açıkladı.
Apple
, Çin
'deki ekonomik yavaşlamanın etkisiyle hem gelirlerinin hem de karının düştüğünü açıkladı. Şirketin Çin satışları 5 milyar dolar azaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:39
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