Son Dakika Haberleri: Çin, Apple'ın ardından Samsung'u da üzdü

Çin, Apple'ın ardından Samsung'u da üzdü

1 saat önce

Apple'ın Çin ekonomisindeki yavaşlamaya işaret ederek ciro beklentisini düşürmesinin ardından Samsung da aynı gerekçeyle 2018 yılı Ekim-Aralık dönemi karının beklentileri karşılamayabileceğini duyurdu.

Çin, Apple'ın ardından Samsung'u da üzdü, System.String[]
Apple'ın Çin ekonomisindeki yavaşlamaya işaret ederek ciro beklentisini düşürmesinin ardından Samsung da aynı gerekçeyle 2018 yılı Ekim- Aralık dönemi karının beklentileri karşılamayabileceğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:40 

Aralık, Samsung, Çin Halk Cumhuriyeti, Apple, Ekonomi
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