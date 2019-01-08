Çin, Apple'ın ardından Samsung'u da üzdü
1 saat önce
Apple'ın Çin ekonomisindeki yavaşlamaya işaret ederek ciro beklentisini düşürmesinin ardından Samsung da aynı gerekçeyle 2018 yılı Ekim-Aralık dönemi karının beklentileri karşılamayabileceğini duyurdu.
Apple
'ın Çin
ekonomisindeki yavaşlamaya işaret ederek ciro beklentisini düşürmesinin ardından Samsung
da aynı gerekçeyle 2018 yılı Ekim- Aralık
dönemi karının beklentileri karşılamayabileceğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:40
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