Çin Arabalarıyla Yüklü Tren Chongqing'den Moskova'ya Uzanan Deneme Sürüşüne Başladı

CHONGQİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Changan Otomobil tarafından üretilen 207 arabanın yüklendiği Çin Demiryolları Özel Kargo Lojistik Limited Şirketi'ne ait bir JSQ yük treni, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapacağı ilk deneme sürüşü için ülkenin güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Yuzui İstasyonu'ndan Perşembe günü ayrıldı. Chongqing'den Moskova'ya yapılan nakliyatın süresi Çin-Avrupa yük treni hizmeti kullanıldığında 18 güne iniyor. Bu güzergah, deniz taşımacılığı kullanıldığında 35 gün sürüyordu.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de yer alan Yuzui İstasyonu'ndan ayrılan, Çin Demiryolları Özel Kargo Lojistik Limited Şirketi'ne ait bir JSQ yük trenini gösteren hava fotoğrafı, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de yer alan Yuzui İstasyonu'ndan ayrılmak üzere olan Çin Demiryolları Özel Kargo Lojistik Limited Şirketi'ne ait bir JSQ yük treni, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de yer alan Yuzui İstasyonu'nda, Çin Demiryolları Özel Kargo Lojistik Limited Şirketi'ne ait bir JSQ yük trenine yüklenen, Changan Otomobil tarafından üretilmiş araçlar, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de yer alan Yuzui İstasyonu'ndan ayrılan, Çin Demiryolları Özel Kargo Lojistik Limited Şirketi'ne ait bir JSQ yük trenini gösteren hava fotoğrafı, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)