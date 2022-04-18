Çin, Arap Birliği'ne Kovid-19 Tıbbi Yardımında Bulundu - Son Dakika

KAHİRE, 18 Nisan (Xinhua) -- Perşembe günü Arap Birliği Genel Sekretaryası'na teslim edilen tıbbi malzemeler arasında yüz maskeleri ve diğer tıbbi ekipmanlar yer alıyor. Yazılı açıklamada, Çin'in Mısır Büyükelçisi ve Arap Birliği Temsilcisi Liao Liqiang; Çin'in, Arap devletleriyle olan derin dostluğuna önem verdiğini ve Arap Birliği'yle çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeye ve ilk Çin-Arap Zirvesi'ne yönelik ortak hazırlıklarda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Liao; Çin'in, barış ve istikrarın teşvik edilmesinde Arap Birliği'nin daha fazla rol oynamasını desteklediğini ve ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğu inşa etme konusunda Arap ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki ise tıbbi malzeme ve aşı göndererek Arap Birliği'nin Kovid-19 ile mücadelesine destek olan Çin'den övgüyle bahsetti. İpek Yolu'nun antik ticaret rotaları boyunca kara ve denizden Asya'yı Avrupa ve Afrika'ya bağlayan bir ticaret ve altyapı ağı kurma vizyonuna sahip Çin'in önerdiği küresel girişime gönderme yapan Zeki, Arap Birliği üye devletlerinin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda Çin'le işbirliklerini güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi. Zeki, Arap Birliği üye devletlerinin, Çin'in bölgesel krizlere barışçıl çözümler bulmaya ve hem uluslararası hem de bölgesel barış ve istikrarı korumaya yönelik diplomatik çabalarını takdir ettiğini sözlerine ekledi. Zeki, bu yılın ilerleyen aylarında düzenlenecek ilk Çin-Arap Zirvesi'nin, Arap devletleriyle Çin arasında stratejik ortaklıkların gelişmesini teşvik edeceğini ve her iki tarafın ortak çıkarlarına hizmet edeceğini dile getirdi.