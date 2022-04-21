Çin Araştırma Gemisi, Pasifik'in Batısındaki Keşif Gezisinden Döndü - Son Dakika

QİNGDAO, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin araştırma gemisi KEXUE veya diğer adıyla Bilim, Pasifik Okyanusu'nun batısındaki keşif gezisinin ikinci kısmını tamamladıktan sonra ülkenin doğusundaki Qingdao kentindeki ana limanına geri döndü. Yedi araştırma enstitüsü ve üniversiteden 78 bilim insanını taşıyan gemi, 55 gün süren yolculuğunda 9 bin deniz milinden fazla yol kat etti. Gemideki baş bilim insanı ve Çin Bilimler Akademisi araştırmacısı Hu Shijian'a göre, araştırmacılar 170'ten fazla istasyonda çok sayıda derin deniz örneği ve gözlem verileri toplayarak gözlemlerini tamamladı. Araştırmacılar, disiplinlerarası istasyon araştırmalarının yanı sıra deniz suyunun iletkenliği, sıcaklığı ve basıncına ilişkin çok parametreli gözlem yürüttü. Araştırmacılar ayrıca, deniz suyu profilinin performansı, koordinasyonu ve örnekleme yeteneklerini temiz laboratuvar ve yük vinci sistemi üzerinde sistematik olarak test etti.