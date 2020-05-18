Çin aşı çalışmaları testlerine temmuzda başlıyor - Son Dakika

Salgının ortaya çıktığı çin'den korona virüsle ilgili umut veren bir haber geldi. Çin aşının klinik testlerinin temmuz ayında başlayacağını duyurdu. Korona virüs ile ilgili Çin'de umut veren gelişme kaydedildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yeni tip korona virüse karşı geliştirilen 5 farklı aşının testlerinin başarıyla devam ettiğini açıkladı. Kovid-19 salgının ilk ortaya çıktığı Vuhan'daki testler 2500'den fazla gönüllünün katılımıyla sürüyor. Temmuz ayında başlaması hedeflenin klinik deneylerin de en az birkaç ay sürmesi bekleniyor.

(İHA)