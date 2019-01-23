Son Dakika Haberleri: Çin Asıllı Avustralyalı Yazar Çin'de Kayboldu

Çin Asıllı Avustralyalı Yazar Çin'de Kayboldu

1 saat önce

Çin asıllı Avustralyalı yazar ve eski diplomat Yang Hıngcün'den New York'tan Çin'e gittiğinden bu yana haber alınamadığı bildirildi.

Çin Asıllı Avustralyalı Yazar Çin'de Kayboldu, System.String[]
Çin asıllı Avustralyalı yazar ve eski diplomat Yang Hıngcün'den New York'tan Çin'e gittiğinden bu yana haber alınamadığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Sydney'de yaşayan akademisyen Feng Çongyi, Yang'ın geçen cumartesi New York'tan Guangcou'ya gittiğini ve kendisinden o günden bu yana haber alamadıklarını açıkladı.

Feng, Yang'ın Çinli yetkililer tarafından gözaltına alınmış olabileceğinden endişe ettiğini dile getirdi.

Çinli yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmazken, Avustralya Dış İlişkiler ve Ticaret Dairesi, "Çin'de kaybolduğu haber verilen Avustralya vatandaşı hakkında bilgi edinilmeye çalışıldığını" duyurdu.

Yang'ın Çin'e, Çin vatandaşı eşi Yuan Rui Cuan ve üvey oğluyla gittiği tahmin ediliyor.

ABD'de yaşayan Avustralya vatandaşı Yang Hıngcün'ün, Çin Komünist Partisini eleştirdiği ve Çin'e 2011'deki ziyareti sırasında da kısa süre ortadan kaybolduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:51 Kaynak: AA

Avustralya, New York, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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