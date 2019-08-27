Son Dakika Haberleri: Çin asıllı Avustralyalı yazar Çin'de tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Çin asıllı Avustralyalı yazar Çin'de tutuklandı

29 dakika önce

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, 7 aydan fazla bir süredir Pekin'de alıkonulan Çin asıllı Avustralyalı yazar ve eski diplomat Dr. Yang Hıngcün'ün, 23 Ağustos'ta casusluk suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.

Çin asıllı Avustralyalı yazar Çin'de tutuklandı, System.String[]

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, 7 aydan fazla bir süredir Pekin'de alıkonulan Çin asıllı Avustralyalı yazar ve eski diplomat Dr. Yang Hıngcün'ün, 23 Ağustos'ta casusluk suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Payne, Ocak 2019'da New York'tan Çin'in Guangcou kentine gidişinden itibaren ulusal güvenlik şüphesiyle gözaltına alınan Dr. Yang Hıngcün'ün durumu hakkında Dışişleri Bakanlığının resmi sayfasından yazılı açıklama yaptı.

Dr. Yang'ın 7 aydan fazla bir süredir Pekin'de zor şartlar altında alıkonulduğunu belirten Bakan Payne, " Hükümet, Avustralya vatandaşı ve akademisyen Dr. Yang Hıngcün'ün 23 Ağustos'ta casusluk şüphesiyle resmen tutuklandığını ve cezai olarak gözaltında tutulmaya devam edeceğini öğrenmekten çok endişe duyuyor ve hayal kırıklığına uğradı." ifadelerini kullandı.

Tutuklanmayla ilgili Çinli yetkililerle yapılan görüşmelerin devam ettiğini bildiren Payne, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yang'ın sağlığı ve tutulduğu koşullar hakkında ciddi endişelerimiz var. Bunları Çin yetkililerine açıkça ifade ettik."

ABD'de yaşayan Avustralya vatandaşı Dr. Yang Hıngcün'ün, Çin vatandaşı eşi Yuan Rui Cuan ve üvey oğluyla Çin'e gittiği açıklanmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, New York'tan Guangcou'ya gitmesinden itibaren kendisinden haber alınmayan Dr. Yang'ın ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlere karıştığı şüphesiyle soruşturma altında olduğunu bildirmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Pekin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enerji bakanı dönmez: türkiye doğu akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek (1)
Bakan Dönmez'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklı davamızdan geri dönmeyeceğiz Çuval dolusu para verip aldığı araç hayatını kabusa çevirdi ABD Savunma Bakanlığıdan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 05:33:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin asıllı Avustralyalı yazar Çin'de tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]