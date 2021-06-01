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Çin aşısı, 45 bin kişinin yaşadığı şehirde salgını durdurdu - Son Dakika

Çin aşısı, 45 bin kişinin yaşadığı şehirde salgını durdurdu

01.06.2021 11:03

Çin'de Sinovac tarafından geliştirilen ve Türkiye'de de kullanılan koronavirüs aşısı ile ilgili Brezilya'da geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı. 45 bin kişinin yaşadığı kasabada halkın yüzde 75'ine Çin aşısı yapıldı ve semptom gösteren vaka sayısı yüzde 80 azalırken, herhangi bir yan etkiye ise rastlanmadı. Aşılama uygulamasından 14 gün sonra kasabada koronavirüs salgınına bağlı ölümler de sıfıra indi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde umut veren bir gelişme yaşandı. Eyaletteki bir kasabada gerçekleştirilen bir araştırma Türkiye'de de kullanılan ve Çinli bir firma tarafından üretilen korona aşısının etkisini gözler önüne serdi.

HALKIN YÜZDE 75'İNE AŞI YAPILDI

Çin'de Sinovac tarafından geliştirilen korona aşısı, bir deney için Sao Paulo şehrinden 315 kilometre uzaklıktaki Serrana'da yaşayan insanların yüzde 75'ine yapıldı. Serrana'nın etrafındaki kasaba ve şehirlerde vaka sayıları hızla artarken Serrana'da toplu aşılama kampanyasının tamamlanmasından 5 hafta sonra Covid-19'a bağlı ölümlerin oranı yüzde 95 azaldı.

VAKA SAYISI YÜZDE 80 DÜŞTÜ

Bilim insanları semptom gösteren vaka sayısının yüzde 80 ve hastaneye yatış oranının da yüzde 86 oranında azaldığını doğruladı. Bilim insanları Serranalıların yüzde 75'inin tamamen aşılandığını ve hedef yetişkin nüfusun da yüzde 95'inin aşı olduğunu açıkladı.

Gerçek verilerle ve gerçek zamanlı olarak yapılan araştırmada aşının herhangi bir yan etkisi olmadığı belirtilirken aşı olduktan 14 gün sonra Covid-19'a bağlı ölümlerin de sıfıra indiği duyuruldu.

"ÇOCUKLARA AŞI YAPMAYA GEREK YOK"

Sao Paulo şehrinden 315 kilometre uzaklıktaki Serrana'da araştırma yapıldığı sırada P1 varyantının yaygın olduğu belirtilirken Butantan Enstitüsü'nün Araştırma Direktörü Ricardo Palacios, "Salgını aşı ile kontrol altına almanın mümkün olduğunu gösterdik. Ayrıca çocuklarda da Covid-19 oranı düştü. Bu da okulları açmak için çocuklara aşı yapmamızın gerekli olmadığını gösteriyor" dedi.

Aşı araştırmaları ile verilerini şeffaflıkla paylaşmadığı için eleştirilen ve test sonuçlarında farklı ve çelişkili sonuçlar açıkladığı için tartışma konusu olan Sinovac'ın CoronaVac isimli aşısının işe yaradığını yazan Bloomberg, bu aşının Hong Kong'tan Peru'ya birçok ülkede kullanıldığını şu ana kadar 600 milyondan fazla doz aşının dağıtıldığını hatırlattı.

Çin aşısı, 45 bin kişinin yaşadığı şehirde salgını durdurdu

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Brezilya, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çin aşısı, 45 bin kişinin yaşadığı şehirde salgını durdurdu - Son Dakika


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