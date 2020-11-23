Çin aşısı, Diyarbakır'da çarşamba günü gönüllülere uygulanacak - Son Dakika

TÜRKİYE'de gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenen ve Çinli şirket Sinovac firmasının koronavirüs aşısı CoronaVac, çarşamba günü Diyarbakır'daki gönüllülere uygulanacak.

Türkiye'de 15 Eylül'de faz 3 çalışmalarına başlanan Sinovac firmasının CoronaVac aşısı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı. 1237 doz uygulaması yapılan aşı, 12 şehirde 25 merkezde 12 bin 450 gönüllü vatandaş üzerinde uygulanacak.

HER 3 KİŞİDEN 2'SİNE GERÇEK AŞI UYGULANACAK

Çin aşısının Diyarbakır ayağını yürüten Dicle Üniversitesi'nin Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, çarşamba gününden itibaren gönüllü vatandaşlara aşı uygulanacağını açıkladı. Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo uygulanacak. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirlenecek ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi bilmeyecek. Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2'sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasındaki etki fark ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo uygulanan tüm gönüllüler, tekrar merkezlere davet edilerek gerçek aşı uygulaması yapılacak.