Çin aşısı Sinovac'la ilgili yeni gelişmeyi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz açıkladı: Üçüncü doz gerekecek - Son Dakika

Çin aşısı Sinovac'la ilgili yeni gelişmeyi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz açıkladı: Üçüncü doz gerekecek

27.05.2021 00:31
Çin aşısı Sinovac'la ilgili yeni gelişmeyi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz açıkladı: Üçüncü doz gerekecek, System.String[]

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Pof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 3. doz aşının gerekli olup olmadığı yönündeki tartışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Yavuz, "CoronaVac'ta da öngörümüz, (iki doz sonrası) 6 ay civarında üçüncü doza, yani hatırlatıcı doza ihtiyacımız olacağı yönünde" dedi.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün yapılan açıklamalarda, Haziran ayında yoğun bir aşılama takvimi gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi. Bir yandan aşılama çalışmaları devam ederken, bilim dünyasında bir yandan da üçüncü doz tartışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, virüste son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alan üçüncü doz tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. CoronaVac aşısının iki dozunu yaptırmış birine üçüncü dozda BionTech uygulanması durumunda nasıl bir sonuç alacaklarının ortaya konulması gerektiğini belirten Yavuz, "CoronaVac'ta da öngörümüz, (iki doz sonrası) 6 ay civarında üçüncü doza, yani hatırlatıcı doza ihtiyacımız olacağı yönünde. Bu aşıların yapıldığı Faz3 çalışmasına katılan gruplarda (6 ayı tamamladılar), ne kadar hastalanıyorlar, kaçıncı ayda, kaç kişi hastalanıyor bunlara bakıldı ve bir verimiz bu olacak. Ama CoronaVac aşısı olmuş kişilerde üçüncü bir doz CoronaVac ya da üçüncü bir doz BioNTech yaptığınızda ne oluyor sorusunun cevabının bulunması gerekiyor. Buna dair de çalışma yapabilmek için uğraşıyoruz" dedi.

"İKİ AŞIYA DA ÜÇÜNCÜ DOZ GEREKECEK"

Açıklamalarına devam eden ve neredeyse tüm aşılar için üçüncü doz gerekeceğini söyleyen Yavuz, "Çünkü eğer bu veri elimizde olursa, ne oluyor görerek, üçüncü dozun ne zaman gerekli olduğu hakkında daha net bir öneride bulunabiliriz. Eylül ayı gibi bu konuda da elimizde daha çok veri olacak diye tahmin ediyorum. Ama hem CoronaVac'ta hem BioNTech'te hatırlatma dozları gerekecek. Belki biri 6'ncı ayda, diğeri 1 yıl sonra olacak, ama gerekecek" dedi.

"KISIR OLMAK İSTEMEYEN AŞI OLMALI"

Önümüzdeki üç ay boyunca da çok fazla nüfusa mRNA aşısı yapılacağı için insanların kafasında pek çok soru işaretinin de yeniden gündeme geldiğini açıklayan Prof. Dr. Yavuz, bunlar içerisinde en çok sözü edilen "aşı kısırlık yapıyor iddialarına ilişkin de konuştu:

"Sonuçları ne olacak, istenmeyen etkiler olacak mı, alerji yapacak ya da kısırlık yapıyor deniyor mesela. Elimizdeki veriler yaklaşık bir yıllık artık. Faz 3 çalışmaları geçen yıl başlamıştı bu aşıların. Bir kere üreme ile ilgili herhangi bir istenmeyen etki kesinlikle görülmedi. Bilakis koronavirüse yakalananlarda üreme ile ilgili birtakım istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Hastalık, üreme organlarına zarar verebiliyor.

"ELİMİZDE 1 YILLIK VERİ VAR, VATANDAŞ AŞISINI OLMALI"

Dolayısıyla kısırlık anlamında bir korku varsa, tam tersine aşı olunması çok daha önerilen bir şey. Bu aşı içinde herhangi bir canlı virüs yok. (Organ nakilli, kanser hastası gibi) Bağışıklığı baskılanmış olanlarda da antikor yanıtı önemli ve bu aşının da antikor geliştirme oranı çok yüksek. Özellikle bu grubun aşı olmasını tavsiye ediyoruz, çünkü mesela kanser hastası geliyor, 'Kanserim olduğu için aşı olmak istemedim' diyor. Güvenlik anlamında bir sıkıntısı yok aşıların gerçekten. Bir yıllık veri var elimizde ki, bir yıllık veri bir aşı için çok önemli. Aşı ile ilişkili istenmeyen etkiler zaten ilk 6 ayda ortaya çıkar."

Çin aşısı Sinovac'la ilgili yeni gelişmeyi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz açıkladı: Üçüncü doz gerekecek

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Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Çin aşısı Sinovac'la ilgili yeni gelişmeyi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz açıkladı: Üçüncü doz gerekecek - Son Dakika


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