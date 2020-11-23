Çin aşısına yoğun ilgi - Son Dakika

Çin aşısına yoğun ilgi

23.11.2020 12:56

Çin aşısına yoğun ilgi Korona virüse karşı geliştirilen ve Türkiye'de Eylül ayında ilk kez sağlık aşılarına yapılan Çin aşısına Kocaeli'de yoğun ilgi gösteriliyor.

Çin aşısına yoğun ilgi

KOCAELİ - Korona virüse karşı geliştirilen ve Türkiye'de Eylül ayında ilk kez sağlık aşılarına yapılan Çin aşısına Kocaeli'de yoğun ilgi gösteriliyor. Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akan, "İlgi çok fazla durumda. Başvuru listesi çok uzun" dedi.

Korona virüse karşı Çin'de geliştirilen ve Türkiye'de 'faz 3' çalışmaları kapsamında 16 Eylül ilk kez sağlık çalışanlarına vurulan Çin aşısı gönüllülere de uygulanmaya başladı. Aşının uygulandığı merkezlerden birisi olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde de aşı için gönüllülerden başvurular alınmaya devam ediyor. Çin aşısı için alınan başvurulara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Aşı miktarına göre gönüllü olan vatandaşlardan PSR ve kan örnekleri alınıyor. Yapılan belirlemelere göre, herhangi bir sorun ortaya çıkmayan gönüllülere aşı vuruluyor.

"İlgi çok fazla durumda"

Aşı için çok sayıda vatandaşın başvuru yaptığını ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akan, "Üniversitemizde hem Alman aşısı hem de Çin aşısının faz 3 çalışmaları devam ediyordu. Alman aşısının bitti, şimdi Çin aşısının devam ediyor. Bunda da birinci aşamada sağlık çalışanlarına, ikinci aşamada ise vatandaşlarda denenmesi hedeflendi. Biz de ekiple birlikte aşılandık. Bugünden itibaren de gönüllü kişilere yapmaya devam diyoruz. İlgi çok fazla durumda. Başvuru listesi çok uzun. Aşı için belirli bir sayı var, onları yapacağız. Gönüllülerden PSR örneği ve kan örneği alınacak ve altta yatan hastalıklara bakılacak. Yaşları 18-59 aralığında olması gerekiyor. Bütün bunları kontrol ederek sırayla aşıyı yapacağız. Bende ve ekibimde herhangi bir yan etkiye rastlanmadı. Daha önce yapan sağlık çalışanları da herhangi bir yan etkiden bahsetmediler. Aşılarda olabilecek kol ağrısı, kızarıklık, hafif kırgınlıklar olabilir. Ama onları da biz görmedik" dedi.

Tüm aile korona virüs aşısı için gönüllü oldu

Kocaeli'de yaşayan Leyla Can, eşi Mustafa Can ve oğlu Sefa Can da Çin'den gelen korona virüs aşısı için gönüllü oldu. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gelen aile üyelerinden PSR ve kan örneği alınan Can ailesine test sonuçlarına göre aşı yapılacak. Aşı yaptıracağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Leyla Can, "Ortalıktaki salgını görünce, insanların çektikleri acıları görünce, kendim de zatürre yaşadığım için aşı olmaya karar verdim. Tüm aile üyeleri üçümüzde birlikte aşı olmaya karar verdik. Ellerine sağlık çok güzel oldu. Biraz heyecan var. Tanıdıklarımıza anlattığımızda, 'Onlar da biz de başvuralım' diyorlar. Daha sonra onlarda başvuruyorlar" diye konuştu.

Çin aşısına yoğun ilgi
Çin aşısına yoğun ilgi
Çin aşısına yoğun ilgi
Çin aşısına yoğun ilgi

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Kocaeli, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Çin aşısına yoğun ilgi - Son Dakika


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