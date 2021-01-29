DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

ÇİN AŞISININ 3 BUÇUK MİLYON DOZLUK İKİNCİ BÖLÜMÜ İSTANBUL'DA

Enver ALAS-Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY/İSTANBUL DHA - TÜRKİYE'nin Çin'den satın aldığı inaktif koronavirüs aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının 3.5 milyon dozluk ikinci bölümü Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı koronavirüs aşılarının sevkiyatı devam ediyor. Aşıların 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü de bu sabah Türkiye'ye getirildi. Türk Hava Yolları'nın TK 6175 sefer sayılı Boeing 777-ER tipi 'Zigana' isimli uçağıyla saat 06.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirilen aşılar, görevliler tarafından uçaktan titizlikle indirildi. Aktif ısı kontrollü konteynerler ile uçaktan indirilen inkatif aşılar, gümrük işlemlerinin yapılması için depolara alındı.

Çin'den sipariş edilen aşıların 3 milyon doz olan ilk partisi 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye gelmiş ve 14 Ocak'ta sağlık çalışanları aşılanmaya başlamıştı. İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının 6.5 milyon dozluk ilk bölümü de 25 Ocak Pazartesi sabahı Türkiye'ye getirilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Havalimanı'ndan dış görünüm-Uçağın inmesi-Konteynerlerin ekipler tarafından uçaktan indirilerek araçlara yüklenmesi-Genel ve detaylar

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2- RESTORANDA YEMEK YERKEN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKAN TANJU ÇOLAK'A PARA CEZASI

Haber-Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Üsküdar'da geçtiğimiz günlerde eski milli futbolcu Tanju Çolak ve arkadaşlarının bir restoranda yemek yediği görüntüleri ortaya çıktı. "2 dünya savaşı, 4 dünya kupası finali gördüm ben böyle bir kaz görmedim" dediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Tanju Çolak ve 2 arkadaşına 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce Üsküdar Çengelköy'de bulunan restorana gitmiş ve kapıda eski milli futbolcu Tanju Çolak'ı görmüştü. Polis ekiplerini karşısında gören Tanju Çolak kısa süre oturup çay içtiğini ve mekandan ayrılmak üzere olduğunu söylemişti. O sırada cezadan kurtulan Çolak ve arkadaşlarının birlikte yemek yerken görüntüleri dün ortaya çıktı. Görüntüler üzerine Üsküdar Kaymakamlığı konu ile ilgili emniyet güçlerine talimat vererek gerekli cezai işlemin uygulanmasını istedi. Emniyet ekipleri Tanju Çolak ve 2 arkadaşına kişi başı 3 bin 150 lira, restorana ise 4 bin 426 lira para cezası uyguladı. Görüntülerde Tanju Çolak'ın "2 dünya savaşı, 4 dünya kupası finali gördüm ben böyle bir kaz görmedim" dediği görülüyor.

Görüntü dökümü-Tanju Çolak'ın restoranda konuşması (cep telefonu)

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3- ESENYURT'TA DİLENCİLİK YAPTIRILAN ÇOCUKLAR AİLELERİNDEN ALINIP YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Veysel TİMDU-Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, - ESENYURT'ta farklı noktalarda dilencilik yapan yabancı uyruklu 16 çocuk, polis ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Dilencilik yaptırılan çocuklar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı devlet yurtlarına yerleştirilerek koruma altına alındı.Esenyurt'ta alışveriş merkezleri, trafik ışıkları ve camii önlerinde dilencilik yaptırılan yaşları 3-16 arasında değişen 16 yabancı uyruklu çocuk, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık çalışması sonucu tespit edildi. Çocuklar, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince ailelerinden alınarak gözetim altına alındı.

SAVCILIĞIN TALİMATI İLE KORUMA ALTINA ALINDILARGerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 16 çocuk, 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' gerekçesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı devlet yurtlarına yerleştirilerek koruma altına alındı.

Görüntü dökümü: ----------------------Dilendirilen çocuktan görüntü-Dilendirilen çocukları gizli çekim-Dilendirilen çocuklardan fotoğraf==================

4- YILIN İLK DOLUNAYI İSTANBUL'DA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Haber-Kamara: Vedat BAYRAKTAR-Cemal YURTTAŞ/İstanbul, İstanbul'da görülen yılın ilk dolunayı kartpostallık görüntüler oluşturdu.2021 yılında Ay'ın ilk dolunay evresi bugün gerçekleşti. Akşam saatlerinde görülen ay saat 19.00 sıralarında tam parlaklığına ulaştı. Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyülerken İstanbul'un simgeleriyle kartpostallık görüntüler oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Aydan detaylar-Çevreden detaylarGenel görüntü ve detay

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5- BOTOKSLU ÖLÜM SORUŞTURMASI TAMAMLANDI; 2'Sİ TUTUKLU 4 ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDI

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHABeylikdüzü'nde bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren Kübra Boyraz Solmazgil'in(38) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, 2'si tutuklu 4 şüpheli hakkında dava açtı. İddianamede pratisyen hekim Öner Ö.'nün 12 yıla kadar hapsi istenirken, doktor olmadığı halde enjekte işlemini yaptığı iddia edilen Erdal D.'nin ise 17 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer iki şüpheli için ise 3'er yıla kadar hapis istendi. Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kübra Boyraz'ın 9 Temmuz 2020'de kendisi Melih diye tanıştıran şüpheli Ömer E.'den randevu aldığı, uzmanlık eğitimi ve sertifikası bulunmayan pratisyen hekim Öner Ö. tarafından kalça dolgusu yapıldığı anlatıldı. 19 Eylül'de yeniden Ömer E.'den randevu alan Kübra Boyraz'ın saat 17.54'te geldiği iş yerinden saat 20.20'de bu kez yarı baygın şekilde çıktığı, burada bacaklarından kucaklanıp gelen araca bindirilerek iş yerinde çalışan Kadriye A.'nın kolunda evine getirilerek babasına teslim edildiği anlatıldı. Kızının fenalaştığını gören baba Ekrem Solmazgül tarafından haber verilerek önce bir devlet hastanesine oradan da özel bir hastaneye kaldırılan Kübra Boyraz'ın, ertesi gün 20 Eylül 2020'de hayatını kaybettiği kaydedildi.

ŞÜPHELİ DOKTOR ENJEKTE İŞLEMİNİ KENDİSİNİN YAPMADIĞINI SÖYLEDİŞüpheli doktor Öner Ö.'nün ifadesinde, olay günü yorgun ve boynunun da fıtık olduğu için işlemi yapmak istemediği, orada çalışan diğer şüpheli Erdal D.'nin 'Ben yaparım' diyerek branür cihazı ile 4-5 kez sol kalça deri altına enjeksiyon yaptığı, maktulün ağrısı olduğunu söyleyince ara verdiğini, tansiyonunun düştüğünü söyleyen Kübra Boyraz'ın teklif etmelerine rağmen hastaneye gitmek istemediğini söylediğine yer verildi.

İKİ ŞÜPHELİ ENJEKTE İŞLEMİNİ DOKTORUN YAPTIĞINI İDDİA ETTİŞüpheli Erdal D.'nin ise ifadesinde, söz konusu işlemi kendisinin değil, Öner Ö.'nün yaptığını belirterek suçlamayı reddettiği kaydedildi. Şüpheli Bülent B. de işyerini kendisinin kiraladığını ancak daha çok ayak işleri ile şoförlüklerini yaptığını ve müdahaleden haberi olmadığını söyledi. Şüpheli Ömer E., Kübra Boyraz'a işlemi Öner Ö.'nün yaptığını söyledi.

OTOPSİ RAPORUNA GÖRE SİLİSYUM İÇERİKLİ ENJEKSİYON SONUCU ÖLÜM GERÇEKLEŞTİİddianamede otopsi raporunda, "Her iki kalçada enjeksiyona bağlı kanama ve yağlı madde birikimi olduğu, kimyasal ve toksikolojik inceleme sonucunda kanda ve akciğer dokusunda silisyum tespit edildiği, ölümün yağ embolisi (silisyum içerikli madde enjeksiyonundan ileri gelen) ve ve beraberinde gelişen komplikasyon sonucu meydana geldiği" ifade edildi.

DOKTOR HAKKINDA ÖNCEDEN DE ŞİKAYET VARMIŞİddianamede pratisyen hekim Öner Ö.'nün, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporuna göre 2009 yılında yine birçok kişiye tıbben uygun olmayan maddeleri estetik amaçlı enjekte etmesi sonucu yaraladığı gerekçesiyle şikayet edildiği bilgisine de yer verildi.

CEZA İSTEMLERİİddianamede, şüpheliler Erdal D. ve Öner Ö'nün tıbben uygun olmayan dolgu maddesini hatalı şekilde Kübra Boyraz'a enjekte etmek suretiyle bilinçli taksir niteliğindeki eylemleri sonucu ölüme sebebiyet verdikleri belirtildi. Şüpheliler doktor Öner Ö. ve Erdal D.'nin "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet" suçlarından toplam 5 yıldan 12 yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheli Erdal D'nin ayrıca doktor olmadığı halde hasta tedavi etmesinden dolayı da 1219 sayılı madde uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheliler Ömer E., ve Bülent B.'nin ise "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

İLK DURUŞMA ŞUBAT AYINDADavanın ilk duruşması, Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Şubat ayında görülecek.

KÜBRA BOYRAZ'IN AİLESİNİN AVUKATI: "DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLMELİ"

Kübra Boyraz ailesinin avukatı Fahri Solmazgül ise ölüm olayının "Bilinçli taksirle" değil, "kasıtla" işlendiğini belirterek, "Şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmaları için davanın asliye ceza mahkemesi yerine, ağır ceza mahkemesinde görülmesi için itirazda bulunacağız" dedi.