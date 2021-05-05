Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın sözleri dikkat çekti - Son Dakika

Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın sözleri dikkat çekti

05.05.2021 18:48
Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın sözleri dikkat çekti, System.String[]

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Sinovac aşısında problem olduğunu kabul eden Koca, "Bugün Çin'den aşı gelecekti nerede diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin" dedi. Koca ayrıca, nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmaların imzalandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16.30'da video konferans üzerinden toplandı. Toplantıda tam kapanma sürecindeki veriler, aşılama çalışmaları ve mutasyonlar ele alındı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları şu şekilde;

"Bilim Kurulumuz Ramazan bayramı öncesinde son toplantısını bugün yaptı. Alınan tedbir ve kısıtlamaların etkisini birlikte değerlendirdik. Kısıtlamalar özlediğimiz günlerin hasretini daha çok hissettirse de terazinin diğer ucundaki hastalığın yayılımı ve kayıplarımızı belirgin şekilde azaltmaktadır. Bu dengeyi ancak birlikte hareket ederek kurabiliriz.

"SABIRLA TEKRARLAYAN SALGINI KIRACAĞIZ"

Bugün fedakarlık göstererek ertelediğimiz günlerimiz bizim ve sevdiklerimizin hayatlarını korumak için yapılmış yatırımlar. Kapanma-açılma arasındaki kısır daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır ve sebat göstererek salgının tekrarlayan saldırganlığını kıracağız.

Uygulanan tedbir ve kısıtlamalar ile birlikte hastalığın genel seyri de dikkate alındığında son 15 günde vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık. 10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz. Mevcut gidişat ödediğimiz bedele ve gösterdiğimiz sabra değeceğini işaret ediyor.

"HASTALIĞIN VARYANTLARI KONUSUNDA KİMSE MUTABIK DEĞİL"

Mutasyonlar ile ilgili çok sayıda kayıt ve incelemeyi eş zamanlı olarak takip ediyoruz. Ortada bir gerçek var o da hastalığın varyantlarının etkisi konusunda kimse mutabık değil. Virüs benzer özellikleri göstererek dolaşımda kalmaya devam ediyor. Bu konuda aldığımız tedbirlerin toplum gündemini daha fazla meşgul etmesini gerektiren bir yönü yok. Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut bir tespit maalesef yok.

"NÜFUSUMUZUN 3 KATI KADARLIK DOZ AŞI İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI"

Hastalığın seyrini değiştirecek olan aşılar ile ilgili de sizleri bilgilendirmek isterim. Her gelişmeyi zamanında sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Bu konuda da gelişmeler oldukça bilgilendirmiştim. Şu anda Türkiye 100 milyon doz sinovac ile, 90 milyon doz Biontech ile ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmalar imzalanmıştır.

Usulsüz belge elde etme hastalığına yakalanmış ve eleştiriyle gerçekleri çarpıtmayı bilinçli olarak ayırt etmeyen birileri çıkıp Çin ile anlaşma 50 milyon yapıldı 100 milyon değil diyor. Daha önce Çin ile yapılan anlaşmaları defalarca ve tüm detayları ile ifade ettim. Anlaşılan Çin ile yapılan anlaşmanın sadece ilk bölümünü esas alarak bir karalama kampanyası başlatmışlar. Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplamda 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık.

"İLİŞKİLERİMİZİ BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bugün Çin'den aşı gelecekti nerede diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin.

"SALDIRGANLIĞA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Karşı çıkacağım, eleştireceğim diye gerçekleri çarpıtmak kimseye fayda vermez. Yalan dipsiz bir kuyudur ve sahibini o kuyunun dibine er ya da geç gönderir. Hakikat ise güneş gibidir. Ne kadar saklanmak istense de pırıl pırıl aydınlatır. Bugün mücadele bütünlüğü açısından susuyor olmamız edebimizdendir. Bu saldırganlığa sessiz kalacağımız anlamına gelmez.

Akif'in dediği gibi, Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum! Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum."

Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın sözleri dikkat çekti

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Son Dakika Güncel Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın sözleri dikkat çekti - Son Dakika


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