Çin aşısının uygulanmasına başlanıyor! MHRS ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? - Son Dakika

Çin aşısının uygulanmasına başlanıyor! MHRS ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

13.01.2021 20:04

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısını Sağlık Bakanı Koca yaptırdı. Yarın sağlık çalışanlarına yapılmasına başlanacak aşı randevusu MHRS sistemi ve ALO 182 üzerinden alınabilecek. Peki MHRS sistemi nedir, MHRS ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi. Onay sonrasında ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Ardından Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine de aşı yapıldı.

Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı.

MHRS NEDİR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem.

MHRS 2011/2013 yılları arasında başlatılan "Sağlıkta Dönüşüm" proje kapsamında oluşturulan bir uygulama olarak hayata geçirildi. MHRS sayesinde, vatandaşlar muayene olmak için hastaneye gidip saatlerce sıra beklemek zorunda kalmıyor. Vatandaşlar MHRS uygulaması ile zaman harcamadan kolay ve hızlı bir şekilde randevu alabiliyorlar.

MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182'yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra "Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.

Çin aşısının uygulanmasına başlanıyor! MHRS ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Fahrettin Koca, Koronavirüs, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin aşısının uygulanmasına başlanıyor! MHRS ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? - Son Dakika


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