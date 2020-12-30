Çin aşısıyla ilgili yol haritası hazır: 150'den fazla özel tasarlanmış araç, 300 soğuk hava deposu kullanılacak - Son Dakika

Çin'den temin edilen koroanvirüs aşısı Sinovac'ın Türkiye'ye ulaşması sonrasında uygulamadan atık yönetimine uzanan uzun hazırlıklar tamamlandı. 50 milyon doz aşıya ilişkin teslim, dağıtım, muhafaza, uygulama ve atık yönetimi aşamaları şöyle gerçekleşecek:

ANA DEPO: Aşı tedarikçi firmadan geldikten sonra önce ana depoya götürülecek. Teslim alındıktan sonra analizleri yapılacak. Aşının raporlanması ve kayıtları tutulacak.

İLLERE SEVKİYAT: İncelemeden geçen aşılar il depolarına gönderilecek. İllerde yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlar başta olmak üzere engelli bireyler koruma evlerinde kalan ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler ile sağlıkçıların sayılarına göre aşı dağıtımı gerçekleşecek.

TOPLUM SAĞLIK MERKEZİ: Aşı, il depolarının ardından vatandaşa aşı vuracak sağlık kuruluşlarına gönderilecek. Yeni Şafak'ın haberine göre, isteyen vatandaş bu merkezlerde aşı yaptırabilecek.

AİLE SAĞLIK MERKEZİ VE KLİNİKLER: Aşının vurulacağı diğer yerler ise aile sağlık merkezleri ve klinikler olacak. Olası yığılmalara karşı ve toplum sağlık merkezi olmayan yerlerde bu merkezlerde aşılar vurulacak.

ATIK YÖNETİMİ: Daha sonra aşılar vurulduktan sonra atık yönetimi kapsamında imha edilecek.

BU ISILARDA KORUMA: Aşılar son kullanıcıya ulaşıncaya kadar belirli ısı (+2 - +8 derece) aralığında tutulacak.

HER SERİYE ANALİZ: Aşı öncelikle analizden geçirilecek. Tedariki sağlanan her ürünün her serisi analiz raporu bulunmasına rağmen tekrar analize sokulacak. Uygun çıkması durumunda kullanıma sunulacak.

SOĞUK ZİNCİR: Temin edilen aşıların lojistiği ve soğuk zincir uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek. Ülke genelinde lojistik ve soğuk zincir alt yapısı için 35 bin metreküp üzerinde depolama kapasitesine, 14 frigorifik kasalı özel tasarlanmış kamyon ve treyler bulunuyor. 81 ilde 300 adetin üzerinde soğuk hava deposu, 150 den fazla özel tasarlanmış frigorifik kasalı il içi dağıtım aracı, 13 bin adetin üzerinde aşı saklama dolabı ve 23 binden fazla standart aşı nakil kabı alt yapısı kullanılıyor. 11 bin üzerinde uç noktada online sıcaklık ve stok izlemi yapılıyor.