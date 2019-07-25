Cin: Aşk Büyüsü
48 dakika önce
"Cin: Aşk Büyüsü"Battal Karslıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı yerli korku filmi "Cin: Aşk Büyüsü"; bir adamın, kız arkadaşının sevgisini kazanmak için yaptırdığı aşk büyüsünün felakete yol açan sonuçlarını irdeliyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:39 Kaynak: AA
"Cin: Aşk Büyüsü"
Battal Karslıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı yerli korku filmi "Cin: Aşk Büyüsü"; bir adamın, kız arkadaşının sevgisini kazanmak için yaptırdığı aşk büyüsünün felakete yol açan sonuçlarını irdeliyor.
Senaryosu da Karslıoğlu'na ait filmde Soner Türker
, Derya İpek
, Ali Ertem
, Murat Deniz
, Ebru Şahin ve Zeynep Yılmaz rol aldı.
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