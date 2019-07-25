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Cin: Aşk Büyüsü

48 dakika önce

"Cin: Aşk Büyüsü"Battal Karslıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı yerli korku filmi "Cin: Aşk Büyüsü"; bir adamın, kız arkadaşının sevgisini kazanmak için yaptırdığı aşk büyüsünün felakete yol açan sonuçlarını irdeliyor.

"Cin: Aşk Büyüsü"
Battal Karslıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı yerli korku filmi "Cin: Aşk Büyüsü"; bir adamın, kız arkadaşının sevgisini kazanmak için yaptırdığı aşk büyüsünün felakete yol açan sonuçlarını irdeliyor.
Senaryosu da Karslıoğlu'na ait filmde Soner Türker, Derya İpek, Ali Ertem, Murat Deniz, Ebru Şahin ve Zeynep Yılmaz rol aldı.
Cin: Aşk Büyüsü
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:39 Kaynak: AA
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