Cin 'Aşk Büyüsü' Filmi
2 saat önce
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Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com
Cin “Aşk Büyüsü”, sevdiği kadını elde etmek için aşk büyüsü yapan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Musa, aşk ateşi ile yanıp tutuşan genç bir adamdır. Gönlünü, Esra adında genç bir kadına kaptıran Musa’nın aşkı için göze almayacağı hiçbir şey yoktur. Esra’yı elde etmek türlü yolu deneyen ve hepsinde de hüsrana uğrayan Musa, son çare olarak aşk büyüsünü denemeye karar verir. Son zamanlarda sosyal medyada da büyük yankı uyandıran büyüyü deneyen Musa, beklediğinden de iyi sonuç alır. Her şey onun düşündüğünden de yolunda gitmiştir ancak bu durum fazla uzun sürmez. Her büyüde olduğu gibi basit görünen bu büyü de onu felakete sürükler. Yönetmen:
Battal KarslıoğluSenaryo:
Battal KarslıoğluOyuncular: Soner Türker
, Derya İpek
, Ali Ertem
, Murat Deniz
, Ebru Şahin, Zeynep Yılmaz, Kahraman SivriFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Cin 'Aşk Büyüsü'Yapımcı Firma:
Trio Pictures A.Ş.Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
STL3Vizyon Tarihi:
12.07.2019Cin 'Aşk Büyüsü' Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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