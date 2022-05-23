Çin, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi Oluşturmada Kararlı - Son Dakika
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Çin, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi Oluşturmada Kararlı

23.05.2022 16:21
Çin, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi Oluşturmada Kararlı

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Hafta sonu düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği'nin (APEC) 28. ticaret bakanları toplantısında konuşan Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao Çin'in kapsamlı ve üst düzey bir Asya-Pasifik serbest ticaret bölgesi oluşturma konusundaki güçlü kararlılığını dile getirdi.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Hafta sonu düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği'nin (APEC) 28. ticaret bakanları toplantısında konuşan Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao Çin'in kapsamlı ve üst düzey bir Asya-Pasifik serbest ticaret bölgesi oluşturma konusundaki güçlü kararlılığını dile getirdi. Video konferans aracılığıyla konuşan Wang, tüm APEC üyelerinin ortak geleceği olan bir Asya Pasifik topluluğu oluşturmayı ana yol olarak görmesi ve çeşitli ticaret ve yatırım alanlarında uygulamalı işbirliğini kapsamlı şekilde teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Serbest ticaret düzenlemelerinin araştırılması gerektiğini ve bunun bölgesel ekonomik entegrasyonun desteklenmesi için başlıca yol olduğunu belirten bakan, bölgesel kapsayıcı kalkınmanın ilerletilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ticaret Bakanı Wang, Çin'in kapısını daha fazla açacağını, küresel ve bölgesel ekonomilerin istikrarlı büyümesi için itici bir güç olmaya devam edeceğini yineledi. Wang, Çin'in, ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) üyeleriyle Versiyon 3.0 Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi'ni aktif olarak inşa ederek ve sürekli olarak Kapsamlı ve Yenilikçi Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması'na ve Dijital Ekonomi Ortaklığı Anlaşması'na katılımı teşvik ederek, yüksek kaliteli Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı uyguladığını söyledi.

Wang, Çin'in temelinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bulunan çok taraflı ticaret sistemini sıkı bir şekilde desteklediğini, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını koruduğunu ve tüm taraflara giderek daha fazla fayda sağladığını hatırlattı. Ticaret Bakanı Wang, APEC'in, güçlendirici, dengeleyici ve kuluçka merkezi olarak rol oynayabileceğini ve DTÖ'nün çalışmalarına güçlü destek sağlayabileceğini belirtti. Wang, Çin'in, salgınla mücadele ve DTÖ reformu gibi 12. DTÖ Bakanlar Konferansı'nda tartışılacak başlıklarda sağlam sonuçlar elde edilmesi için ortak bir itici güç olmak amacıyla diğer APEC ekonomileriyle işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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