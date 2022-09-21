Çin, çevre gözlem uydusu "Yünhay-1"i fırlattı - Son Dakika
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Çin, çevre gözlem uydusu "Yünhay-1"i fırlattı

21.09.2022 07:44
Çin, çevre gözlem uydusu "Yünhay-1"i fırlattı

Çin, atmosfer, deniz ve uzay çevresi gözlemlerinde kullanılan "Yünhay-1" uydularının üçüncüsünü uzaya gönderdi.

Çin, atmosfer, deniz ve uzay çevresi gözlemlerinde kullanılan "Yünhay-1" uydularının üçüncüsünü uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, "Yunhay-1 03" uydusu, Long March-2D taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirildi.

Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından geliştirilen uydu, bilimsel araştırmalar ve afet önleme çalışmaları için kullanılacak.

Yunhay-1 uydularının ilki Kasım 2016'da, ikincisi ise Eylül 2019'da yörüngeye yollanmıştı.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 438'inci başarılı görev oldu.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, çevre gözlem uydusu 'Yünhay-1'i fırlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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