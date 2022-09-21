Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından geliştirilen uydu, bilimsel araştırmalar ve afet önleme çalışmaları için kullanılacak.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin, çevre gözlem uydusu 'Yünhay-1'i fırlattı - Son Dakika

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