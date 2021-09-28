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Çin, AUKUS anlaşmasını barış ile istikrara tehdit olarak görüyor - Son Dakika

Çin, AUKUS anlaşmasını barış ile istikrara tehdit olarak görüyor

28.09.2021 19:36
Çin, AUKUS anlaşmasını barış ile istikrara tehdit olarak görüyor, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS özel güvenlik anlaşmasının bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara "gizli tehlikeler" oluşturabileceğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS özel güvenlik anlaşmasının bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara "gizli tehlikeler" oluşturabileceğini belirtti.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Vang, video konferans yoluyla gerçekleştirilen Çin-AB arası üst düzey stratejik diyalog toplantısında, AUKUS anlaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Vang, AUKUS'un bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara "gizli tehlikeler" oluşturabileceğini söyledi.

Avustralya, ABD, Hindistan ve Japonya'nın Quad (Dörtlü) adıyla kurduğu ittifakın, Hint-Pasifik'teki yükselen Çin etkisinin önüne geçmek amacıyla kurulduğu biliniyor.

Bölgede Çin'in artan gücüne karşı harekete geçen Avustralya, ABD ve İngiltere "AUKUS" adlı yeni bir güvenlik iş birliği anlaşmasına imza atarak ikinci bir ittifakı devreye sokmuştu. AUKUS anlaşması uyarınca Avustralya'nın Adelaide kentinde, nükleer enerjili en az 8 denizaltının inşa edileceği açıklanmıştı.

Avustralya'nın, Fransız Naval Group ile 2016 yılında imzaladığı, 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının inşasını kapsayan ve 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edilmesine neden olan AUKUS anlaşmasını "ihanet" olarak değerlendiren Fransa; Canberra ve Washington büyükelçilerini, danışmak amacıyla acilen geri çağırmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, AUKUS anlaşmasını barış ile istikrara tehdit olarak görüyor - Son Dakika


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