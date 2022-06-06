Çin, Aukus ile İlgili Nükleer Madde Transferine Yönelik Kaygılarını Yineledi

VİYANA, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, AUKUS çerçevesinde nükleer silahların yapımında kullanılacak malzeme transferi konusundaki endişelerini yineleyerek, sorunun nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi çerçevesinde çözülmesi gerektiğini bildirdi. Çin'in Viyana'da Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Wang Qun, açıklamayı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında yaptı. Wang, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında yer alan nükleer maddelerin AUKUS bağlamında transferi ve bunun her yönüyle korunması" konulu resmi gündem maddesinin, toplantıda Çin'in önerisiyle oybirliğiyle oluşturulmasına karar verildiğini belirtti.

Çinli temsilci, UAEA Yönetim Kurulu toplantısının AUKUS sorununu üçüncü kez gündemine taşıyarak, uluslararası toplumun üçlü anlaşmayla ilgili ciddi endişelerini yansıttığına işaret etti. AUKUS güvenlik anlaşması, Eylül 2021'de ABD, İngiltere ve Avustralya arasında kuruldu. Anlaşmaya göre, ABD ve İngiltere, Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltı edinmesinde yardımcı olacak. Wang, anlaşmaya taraf üç ülkeye yaptığı çağrıda, uluslararası toplumun çağrısına kulak vermelerini, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve AUKUS kapsamında nükleer silah malzemesi transferiyle ilgili tüm bilgileri derhal ve kapsamlı şekilde UAEA'ya bildirmelerini istedi. Temsilci, UAEA Yönetim Kurulu toplantısının AUKUS ile ilgili temel konulara odaklanmaya devam etmesi, ayrıca NPT ve uluslararası silahsızlanma rejimini korumak için çözümler araması yönündeki umudunu dile getirdi.