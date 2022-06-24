Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chongqing) 10.000'inci Seferine Çıktı - Son Dakika
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Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chongqing) 10.000'inci Seferine Çıktı

24.06.2022 10:24
Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chongqing) 10.000'inci Seferine Çıktı

Almanya'nın Duisburg şehrine giden bir Çin-Avrupa yük treni, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'deki Tuanjiecun İstasyonu'ndan hareket etmeye hazırlanıyor, 1 Ocak 2021. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

CHONGQİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Elektronik ürünler, mekanik parçalar ve günlük ihtiyaç malzemeleriyle dolu bir kargo treni Perşembe günü, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde yer alan bir tren istasyonundan ayrıldı ve Almanya'nın Duisburg şehrine doğru yola çıktı.

Bu sefer, Çin'de kendi türünün ilk örneği olan Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chongqing) tarafından işletilen Çin-Avrupa yük trenleri tarafından yapılan 10.000'inci yolculuk oldu.

2011 yılının Mart ayında başlatılan Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nde (Chongqing), akıllı terminaller ve araçlardan, otomobil parçalarına ve ilaçlara kadar toplam değeri 400 milyar yuanı (yaklaşık 60 milyar Amerikan doları) aşan 1.000'den fazla ürün çeşidi taşındı.

Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chongqing) şu an Asya ve Avrupa'da yaklaşık 100 şehre ulaşan yaklaşık 40 güzergah işletiyor.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'ne göre, 2021 yılında Çin-Avrupa yük treni hizmetleri, güvenli ve sorunsuz operasyonlarında hızlı bir büyüme kaydetti ve geçen sene sefer sayısı 15.000'e ulaştı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chongqing) 10.000'inci Seferine Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chongqing) 10.000'inci Seferine Çıktı - Son Dakika
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