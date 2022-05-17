Çin-Avrupa Yük Treni Sefer Sayısı Nisan'da Artış Kaydetti

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Meng Wei Salı günü yaptığı açıklamada, Çin-Avrupa yük trenlerinin gerçekleştirdiği seferlerin sayısının Nisan ayında istikrarlı bir artış kaydettiğini ve tren seferlerinde sorunsuz ve istikrarlı bir operasyonun sürdürüldüğünü söyledi. Meng düzenlediği basın toplantısında, Çin-Avrupa yük treni sefer sayısının aylık yüzde 3 artarak 1.170'e yükseldiğini belirtti. Meng, Kovid-19 salgınından bu yana bu rakamın 24 aydır 1000'in üzerinde seyretmesine dikkat çekerek, güçlü bir direnç gösteren Çin-Avrupa yük treninin küresel endüstriyel ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmada hayati bir rol oynadığını söyledi.