Çin-Avrupa Yük Treni Sefer Sayısı Nisan'da Artış Kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin-Avrupa Yük Treni Sefer Sayısı Nisan'da Artış Kaydetti

17.05.2022 18:08
Çin-Avrupa Yük Treni Sefer Sayısı Nisan'da Artış Kaydetti

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Meng Wei Salı günü yaptığı açıklamada, Çin-Avrupa yük trenlerinin gerçekleştirdiği seferlerin sayısının Nisan ayında istikrarlı bir artış kaydettiğini ve tren seferlerinde sorunsuz ve istikrarlı bir...

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Meng Wei Salı günü yaptığı açıklamada, Çin-Avrupa yük trenlerinin gerçekleştirdiği seferlerin sayısının Nisan ayında istikrarlı bir artış kaydettiğini ve tren seferlerinde sorunsuz ve istikrarlı bir operasyonun sürdürüldüğünü söyledi. Meng düzenlediği basın toplantısında, Çin-Avrupa yük treni sefer sayısının aylık yüzde 3 artarak 1.170'e yükseldiğini belirtti. Meng, Kovid-19 salgınından bu yana bu rakamın 24 aydır 1000'in üzerinde seyretmesine dikkat çekerek, güçlü bir direnç gösteren Çin-Avrupa yük treninin küresel endüstriyel ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmada hayati bir rol oynadığını söyledi.

YORUMLAR
500
Çinli Yeni Enerjili Araç Üreticisi Saıc-Gm-Wuling Rekor Düzeyde Satış Bildirdi Çinli Yeni Enerjili Araç Üreticisi Saıc-Gm-Wuling Rekor Düzeyde Satış Bildirdi Çin'de Perakende Satışlar Kovid-19 Nedeniyle Ocak-Nisan Döneminde Düştü Çin'de Perakende Satışlar Kovid-19 Nedeniyle Ocak-Nisan Döneminde Düştü
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Reform, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Avrupa Yük Treni Sefer Sayısı Nisan'da Artış Kaydetti - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:24:02. #1.11#
SON DAKİKA: Çin-Avrupa Yük Treni Sefer Sayısı Nisan'da Artış Kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement