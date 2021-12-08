Üye Girişi
Çin: Avustralya'nın olimpiyatları boykot etmesi kimsenin umurunda değil - Son Dakika

Çin: Avustralya'nın olimpiyatları boykot etmesi kimsenin umurunda değil

08.12.2021 13:23
Çin: Avustralya'nın olimpiyatları boykot etmesi kimsenin umurunda değil

Çin, Avustralya'nın Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulamasının "kimsenin umurunda olmadığını" bildirdi.

Çin, Avustralya'nın Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulamasının "kimsenin umurunda olmadığını" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın Çin hükümetinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerine yönelik tutumu nedeniyle hiçbir hükümet yetkilisinin Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacağını açıklamasına dair değerlendirmede bulundu.

Olimpiyatların siyasi tavır ve manipülasyon sahnesi olmadığını sürekli yinelediklerini belirten Sözcü Vang, "Çin hiçbir Avustralyalı yetkiliyi çağırmayı planlamamaktadır. Avustralyalı yetkiliklerin olimpiyatlara gelip gelmemesi kimsenin umurunda değil." dedi.

Avustralya'nın hükümet yetkililerinin olimpiyatlara katılımını Sincan'daki insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilişkilendirmesinin yalnızca Çin'i karalamaya yönelik bahane arayışı olduğu görüşünü dile getiren Vang, "Bencil çıkarları için sergiledikleri siyasi tavır, Pekin Kış Olimpiyatları'nın başarısına asla gölge düşüremeyecek." ifadesini kullandı.

Vang, Avustralya'nın söz konusu tavrıyla, Olimpiyat Şartı'nda yer alan sporun siyasi tarafsızlığı ilkesine ve olimpiyatların "Hep birlikte" sloganına aykırı davrandığı ve dünyanın dört yanındaki sporcuları ve sporseverleri karşısına aldığını savundu.

"Bekleyin ve görün"

Öter yandan Sözcü Vang, Çin'in ABD'nin boykot kararına ne karşılık vereceğine ilişkin soruya da "ABD'nin attığı adımın bedelini söyledik. Yalnızca bekleyin ve görün." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin boykot kararına ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Çin, ABD'nin tavrını esefle karşılamakta ve protesto etmektedir. Bu konuda, kararlı karşı tedbirleri alacaktır." ifadesine yer verilmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Avustralya, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin: Avustralya'nın olimpiyatları boykot etmesi kimsenin umurunda değil - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan: Avrupa Birliği'nin Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımıyoruz 13:27 Erdoğan: Avrupa Birliği'nin Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımıyoruz
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! 12:00 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş 11:25 Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 10:17 Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak 22:12 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı

Son Dakika Haberleri
13:31 Elektrik faturanızın ne kadarı gerçek harcamanız, ne kadarı vergi?
13:27 Erdoğan: Avrupa Birliği'nin Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımıyoruz
13:16 Ön koltuğunda kadın cesedi, arka koltuğunda çocuk! Jandarmadan kaçıyordu
13:15 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'nun el hareketine Erdoğan'dan ilk yorum geldi: Bu, tam bir ibret vesikası
13:09 14 ilde operasyon! Yurt dışından getirilen lüks araçlara el koyuldu
13:06 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi
13:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak
12:48 Bebeğini darbeden baba, 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
12:35 Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi
12:33 Döviz krizi ameliyatları vurdu, cihazlar temin edilemiyor, ameliyatlar durdu!
Elektrik faturanızın ne kadarı gerçek harcamanız, ne kadarı vergi? Elektrik faturanızın ne kadarı gerçek harcamanız, ne kadarı vergi?         
13:31
Ön koltuğunda kadın cesedi, arka koltuğunda çocuk! Jandarmadan kaçıyordu Ön koltuğunda kadın cesedi, arka koltuğunda çocuk! Jandarmadan kaçıyordu         
13:16
Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
12:24
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız         
17:37
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum         
16:36
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 13:39:08. #1.12#
SON DAKİKA: Çin: Avustralya'nın olimpiyatları boykot etmesi kimsenin umurunda değil - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement