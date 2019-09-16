'Çin, Avustralya Parlamentosu'na siber saldırı düzenledi' iddiası
1 saat önce
Avustralya istihbarat servisinin, şubat ayında parlamento ile üç siyasi partiye yönelik düzenlenen siber saldırının ardında Çin'in olduğunu belirlediği bildirildi
Avustralya istihbarat servisinin, şubat ayında parlamento ile üç siyasi partiye yönelik düzenlenen siber saldırının ardında Çin'in olduğunu belirlediği bildirildi.
Konuyu yakından takip eden en az 5 kaynak, Reuters'a verdikleri demeçlerde, Avustralya Gizli Servisi'ne bağlı Siber İstihbarat Birimi'nin (ASD) bu kanıya mart ayında ulaştığını, ancak Kanberra yönetiminin Pekin'le ticari ilişkileri riske atmamak için meseleyi gizli tutmaya karar verdiğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:00
Suriye'de hastane otoparkında bombalı araçla saldırı: 12 ölü, 25 yaralı Aramco'yu vuran Husiler Suudi Arabistan'ı tehdit etti: Her an yeniden vurabiliriz Aramco saldırısı sonrası paladyum rekor kırdı Suriye hükümeti SDG'yi ilk kez bölücü terörist milisler olarak niteledi