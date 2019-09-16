Son Dakika Haberleri: 'Çin, Avustralya Parlamentosu'na siber saldırı düzenledi' iddiası
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'Çin, Avustralya Parlamentosu'na siber saldırı düzenledi' iddiası

1 saat önce

Avustralya istihbarat servisinin, şubat ayında parlamento ile üç siyasi partiye yönelik düzenlenen siber saldırının ardında Çin'in olduğunu belirlediği bildirildi

'Çin, Avustralya Parlamentosu'na siber saldırı düzenledi' iddiası, System.String[]

Avustralya istihbarat servisinin, şubat ayında parlamento ile üç siyasi partiye yönelik düzenlenen siber saldırının ardında Çin'in olduğunu belirlediği bildirildi.


Konuyu yakından takip eden en az 5 kaynak, Reuters'a verdikleri demeçlerde, Avustralya Gizli Servisi'ne bağlı Siber İstihbarat Birimi'nin (ASD) bu kanıya mart ayında ulaştığını, ancak Kanberra yönetiminin Pekin'le ticari ilişkileri riske atmamak için meseleyi gizli tutmaya karar verdiğini dile getirdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Parlamento, Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:00 
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