'Çin, Avustralya Parlamentosu'na siber saldırı düzenledi' iddiası

Avustralya istihbarat servisinin, şubat ayında parlamento ile üç siyasi partiye yönelik düzenlenen siber saldırının ardında Çin'in olduğunu belirlediği bildirildi.



Konuyu yakından takip eden en az 5 kaynak, Reuters'a verdikleri demeçlerde, Avustralya Gizli Servisi'ne bağlı Siber İstihbarat Birimi'nin (ASD) bu kanıya mart ayında ulaştığını, ancak Kanberra yönetiminin Pekin'le ticari ilişkileri riske atmamak için meseleyi gizli tutmaya karar verdiğini dile getirdi.