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Çin, Avustralya'yı Papua Yeni Gine'de Kovid-19 aşılama çabalarına müdahale etmekle suçladı - Son Dakika

Çin, Avustralya'yı Papua Yeni Gine'de Kovid-19 aşılama çabalarına müdahale etmekle suçladı

08.07.2021 13:23
Çin, Avustralya'yı Papua Yeni Gine'de Kovid-19 aşılama çabalarına müdahale etmekle suçladı, System.String[]

Çin, Avustralya'yı Papua Yeni Gine'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çabalarına müdahale etmekle suçladı.

Çin, Avustralya'yı Papua Yeni Gine'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çabalarına müdahale etmekle suçladı.

Voice of America'nın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avustralya'ya "Çin ile Pasifik ada ülkeleri arasında aşı iş birliğini baltalamaya ve bu işbirliğine müdahale etmeye son vermesi" uyarısında bulundu.

Avustralya ise Çin'in Papua Yeni Gine'de aşılamayı teşvik etme çabalarını sabote etmeye çalıştığı yönündeki iddiaları reddetti.

Papua Yeni Gine'de Kovid-19'a karşı AstraZeneca aşısı kullanılıyor. Çin, ada ülkesine 200 bin doz Sinopharm aşısı gönderdi, ancak Papua Yeni Gineli yetkililer henüz Çin aşısına onay vermedi.

Avustralya'nın en yakın komşusu Papua Yeni Gine'de 17 bin kişi Kovid-19'a yakalandı, 174 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Avustralya, 9 milyon nüfuslu ada ülkesine her hafta 10 bin doz AstraZeneca aşısı gönderme sözü vermişti.

Papua Yeni Gine'de şimdiye kadar 55 bin dozdan az Kovid-19 aşısı yapıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Papua Yeni Gine, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Avustralya'yı Papua Yeni Gine'de Kovid-19 aşılama çabalarına müdahale etmekle suçladı - Son Dakika


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