- Çin, Ay'ın jeolojik yapısını yapısını çözdü- Çinli ekip Ay'da ki 22. ay gününde çalışmalarını... - Son Dakika

- Çin, Ay'ın jeolojik yapısını yapısını çözdü- Çinli ekip Ay'da ki 22. ay gününde çalışmalarını...

- Çin, Ay'ın jeolojik yapısını yapısını çözdü Çinli ekip Ay'da ki 22. ay gününde çalışmalarını tamamladı Çin Ulusal Uzay İdaresi Ay Keşif ve Uzay Programı Merkezi'nden alınan verilere göre Çin, Chang'e-4 ve Yutu-2 keşif aracı ile Ay'ın jeolojik yapısını ortaya çıkardı.

- Çin, Ay'ın jeolojik yapısını yapısını çözdü

Çinli ekip Ay'da ki 22. ay gününde çalışmalarını tamamladı

PEKİN - Çin Ulusal Uzay İdaresi Ay Keşif ve Uzay Programı Merkezi'nden alınan verilere göre Çin, Chang'e-4 ve Yutu-2 keşif aracı ile Ay'ın jeolojik yapısını ortaya çıkardı.

Çin, Ay'ın karanlık tarafında Chang'e-4 ve Yutu-2 keşif araçlarıyla sürdürdüğü araştırmalarının sonucunda Ay'ın jeolojik yapısını ortaya çıkardı. Çinli bilim ekibi, keşif araçlarının elde ettiği veriler üzerinde derinlemesine araştırma yaptı ve iniş bölgesindeki ay toprağı ve sığ yeraltı yapıları hakkında önemli keşiflerde bulundu.

Bunlar arasında Ay radarı ile elde edilen sığ yeraltı yapı verileri Yutu-2 tarafından tespit edilen Ay yüzeyi malzemesinin "Von Karman" isimli Ay kraterinden değil, "Finsch Ay" kraterinden geldiğini gösterdi. Aynı zamanda, iniş alanında birçok çarpma birikimi ve bazalt lav dolumunun yaşandığı tespit edildi.

Chang'e-4 toplam 547.17 metre yolculuk yaparak Ay'ın karanlık tarafında yaklaşık 630 dünya günü geçirdi. Yutu-2 ise, iniş noktasının yaklaşık 1.3 kilometre kuzeybatısındaki bir çarpma kraterinde ve yüksek yansıtma oranına sahip alanda araştırmalar gerçekleştirdi.

Çinli Chang'e-4 iniş takımı ve Yutu-2 keşif aracı, Ay'da ki 22. ay gününde çalışmalarını tamamladı.

- Çin, Ay'ın jeolojik yapısını yapısını çözdü- Çinli ekip Ay'da ki 22. ay gününde çalışmalarını...
- Çin, Ay'ın jeolojik yapısını yapısını çözdü- Çinli ekip Ay'da ki 22. ay gününde çalışmalarını...
- Çin, Ay'ın jeolojik yapısını yapısını çözdü- Çinli ekip Ay'da ki 22. ay gününde çalışmalarını...
- Çin, Ay'ın jeolojik yapısını yapısını çözdü- Çinli ekip Ay'da ki 22. ay gününde çalışmalarını...
- Çin, Ay'ın jeolojik yapısını yapısını çözdü- Çinli ekip Ay'da ki 22. ay gününde çalışmalarını...

Çin Halk Cumhuriyeti, araştırma, Uzay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Çin, Ay'ın jeolojik yapısını yapısını çözdü- Çinli ekip Ay'da ki 22. ay gününde çalışmalarını... - Son Dakika

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