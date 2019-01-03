Son Dakika Haberleri: Çin, Ay'ın Karanlık Yüzüne Uzay Aracı İndirdi

Çin, Ay'ın Karanlık Yüzüne Uzay Aracı İndirdi

45 dakika önce

- Çin, Ay'ın karanlık yüzüne uzay aracı indirdiPEKİN - Çin, Chang'e-4 uzay aracının bu sabah Ay'ın karanlık yüzüne yumuşak iniş gerçekleştirmesiyle bir ilke imza attı.

- Çin, Ay'ın karanlık yüzüne uzay aracı indirdi

PEKİN - Çin, Chang'e-4 uzay aracının bu sabah Ay'ın karanlık yüzüne yumuşak iniş gerçekleştirmesiyle bir ilke imza attı.
Çin, Ay'ın karanlık yüzüne uzay aracı gönderen ilk ülke oldu. Chang'e-4'ün Türkiye saat ile 05.26'da gerçekleştirdiği yumuşak iniş, Ay keşif çalışmalarında bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Çin'in uzay aracı, Ay'ın güney kutbuna iniş yaparak yeryüzüne fotoğraf gönderdi. Chang'e-4, Long March 3B (Uzun Yürüyüş) tipi taşıyıcı roketle 8 Aralık günü fırlatılmıştı. Araç, dört gün sonra öngörülen yörüngesine oturmuştu.
Uzay aracının, iniş yaptığı bölgenin jeolojik özelliklerine dair bulgular toplaması planlanıyor.
Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamada, Chang'e-4'ün düşük frekanslı radyo dalgalarını kullanarak astronomik gözlemlerde bulunma, toprak ve yeryüzü şekillerini araştırma, mineral özelliklerini ve Ay yüzeyinin yapısını inceleme gibi bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek suretiyle Ay'ın uzak yüzünün ortamına dair kavrayışı artırmasının beklendiği ifade edildi.
Chang'e-4 misyonu, Ay'ın yeryüzünden görünmeyen karanlık kısmına yapılan ilk keşif misyonu olarak kayıtlara geçti. Daha önce yapılan tüm inişler, doğrudan telsiz iletişimi kolayca kurulup sürdürülebildiği için Ay'ın yakın yüzüne gerçekleştirilmişti.
Chang'e-4 misyonu, Çin'in Ay Keşif Programı'nın ikinci ayağının tamamlanması anlamına da geliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:19 Kaynak: İHA

Türkiye, Sabah, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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