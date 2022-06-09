Çin, Ay'ın Yeni Jeolojik Haritasını Yayınladı - Son Dakika
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Çin, Ay'ın Yeni Jeolojik Haritasını Yayınladı

09.06.2022 19:44
Çin, Ay'ın Yeni Jeolojik Haritasını Yayınladı

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'nin (CAS) açıklamasına göre Çin, dünyada bir ilki gerçekleştirerek Ay'ın 1: 2.500.000 ölçekli yeni jeolojik haritasını yayınladı.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'nin (CAS) açıklamasına göre Çin, dünyada bir ilki gerçekleştirerek Ay'ın 1: 2.500.000 ölçekli yeni jeolojik haritasını yayınladı. CAS Jeokimya Enstitüsü'nün yanı sıra diğer araştırma enstitüleri ve üniversitelerden Çinli bilim insanları, Çin'in Chang'e projesi ile uluslararası örgütlerden alınan veriler ve araştırma sonuçlarına dayanarak haritayı hazırladılar. Ay'da bilimsel araştırma, keşif planlaması ve iniş bölgesi seçimi konularından önemli temel bilgileri sağlayan harita 12.341 adet çarpma krateri, 81 adet çarpma havzası, 17 adet kaya tipi, 14 tip yapıyı kapsıyor. Hem Çince hem de İngilizce hazırlanan haritanın kağıda basılı ve elektronik ortamda versiyonları mevcut. Harita Science Bulletin dergisinde yayınlandı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Ay'ın Yeni Jeolojik Haritasını Yayınladı - Son Dakika

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