Çin, Ay Keşif Programının Dördüncü Aşamasının Mühendislik Geliştirme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Müdür Yardımcısı Wu Yanhua'nın Pazar günü yaptığı açıklamaya göre Çin, Ay keşif programının dördüncü aşamasının mühendislik geliştirme çalışmalarına bu yıl başlayacak. Pazar günü Çin'in 2022 Uzay Günü'nün çevrimiçi açılış töreninde konuşan Wu, Chang'e-6, Chang'e-7 ve Chang'e-8 Ay keşif araçlarının birbiri ardına gönderileceğini ve ülkenin kilit teknolojilerde büyük ilerleme kaydetmeye ve uluslararası Ay araştırma istasyonu kurmaya çalışacağını söyledi.

Wu, Chang'e-6'nın Ay'ın uzak tarafından örnekler alacağını dile getirdi. Kurum, Ay'ın çevresinde iletişim ve navigasyon hizmetleri verecek bir uydu kümesi kurmayı planlıyor. Dördüncü aşamanın ana hedefi, Ay'ın güney kutbunda bilimsel keşiflerde bulunmak ve temel tipte bir Ay bilimsel araştırma istasyonu kurmak. Dördüncü aşama, 2030 yılına kadar Chang'e-6, Chang'e-7 ve Chang'e-8 keşif araçlarının fırlatılmasıyla üç kademe halinde yürütülecek.