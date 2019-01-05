Çin Ayın Karanlık Yüzüne İniş Yaptı, Çin'in Uzay Aracı Chang'e-4 Ayın Karanlık Yüzünde

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Çin 'Tüm Bombaların Anasını' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı

Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı

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