Çin Ayın Karanlık Yüzüne İniş Yaptı, Çin'in Uzay Aracı Chang'e-4 Ayın Karanlık Yüzünde

Çin
ayın karanlık yüzüne iniş yaptı!
Chang'e 4 adlı Çin'in insansız uzay aracı
, Ay'ın güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere 'karanlık yüz' – Far Side
– olarak bilinen bölgeye başarı ile iniş yaptı. Çin Ayın Karanlık Yüzüne iniş yaptı. İşte Detaylar.
Çin medyası, ulusun Chang'e-4 ay topraklarının uzak tarafına ulaştığını ve bunu yapan ilk uzay aracı yaptığını açıkladı.
Chang'e 4'un indiği, Ay'ın yüzeyindeki en büyük, en eski ve en derin krater olan Aitken havzası hakkında fazla şey bilinmiyor. Bugüne dek uzay araçları Ay'ın karanlık yüzünün fotoğraflarını çekse de Chang'e 4'e dek hiçbir uzay aracı buraya inmedi. İlk adımı başarı ile gerçekleştirilen görev, uzay araştırmaları alanında ABD
ve Rusya
'yı yakalamaya çalışan Çin için önemli bir adım oldu.
Bu, 2013'teki Jade Rabbit'in ardından Çin'in son ay görevidir, ancak ülke ayın Dünya'dan uzağa bakan tarafına dokunarak, uzay yarışında bir ilke imza atmış oldu.
Chang'e-4, Güney Kutbu-Aitken havzasında, ayın yüzeyindeki en eski ve en derin krater olan Von Kármán kraterinde oturuyor.
#BREAKING China's Chang'e-4 probe lands successfully on far side of the moon at 10: 26 a.m. BJT Thursday, marking the first ever soft-landing in this uncharted area pic.twitter.com/rTlJ4EzOw2
— CGTN (@CGTNOfficial) 3 Ocak 2019
Bu Yılın Başlarında Karanlık Taraf ile Arada Köprü Görevi Görecek Bir Uydu Gönderilmişti
Bu yılın başlarında Çin Uzay Ajansı, ayın karanlık tarafın ile ilgili toprak ve yüzey görüntülerini geri göndermelerini sağlayacak olan Queqiao (Magpie Bridge) uydusunu göndermişti.
Chang'e 4'un Ay'ın yüzeyi ile ilgili ayrıntılı ölçümlerin yapması ve mineral bileşimi hakkında bilgi toplaması hedefleniyor. Derin bir krater olan Aitken havzasının, Ay'ın oluşumundan kısa bir süre sonra dev bir çarpma etkisiyle oluştuğu ve bu çarpmayla uydunun merkezindeki bazı maddelerin yüzeye çıktığı tahmin ediliyor. Söz
konusu yeni görev ile ayın oluşumuna dair yeni bilgiler elde edilebilir. Ayın karanlık yüzü tabiri aslında ayın o yüzünün sürekli karanlık olmasından ziyade, ayın kendi etrafında ve dünya etrafında dönüş hızlarının ayni olmasından dolayı dünyadan sadece bir tarafı görülebiliyor. Bu yüzden böyle adlandırılıyor.
Çin Ayın Karanlık Yüzüne iniş yaptı
Çin Ulusal Uzay İdaresi, yüzeyden çektiği ilk resmi paylaştıktan sonra görebileceğiniz Chang'e-4 ile paylaştı.
Xinhua, Sina
, CGTN Official (Twitter
), CNSA New York Times
, AP, The Guardian