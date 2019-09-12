Cin Azabı
1 saat önce
"Cin Azabı"Onur Aldoğan'ın yönetmenliğini yaptığı "Cin Azabı", kocasının işinden ötürü hamileliğinin son safhasında eşinin annesiyle birlikte tenha bir köyde yalnız başına kalan bir kadının cinlerle imtihanını anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:14 Kaynak: AA
"Cin Azabı"
Onur Aldoğan'ın yönetmenliğini yaptığı "Cin Azabı", kocasının işinden ötürü hamileliğinin son safhasında eşinin annesiyle birlikte tenha bir köyde yalnız başına kalan bir kadının cinlerle imtihanını anlatıyor.
Korku türündeki filmde Aydan Akboğa, Yalın Cengiz, Nalan Olcayalp, Sinan Taşkan ve Rıfat Kanpara gibi isimler rol aldı.
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