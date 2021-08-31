Cin Azabı 2 Filmi - Son Dakika

2019 yapımı Cin Azabı film inin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda Onur Aldoğan oturuyor.

Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade gerekçesi belli oldu

Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, bu sefer de İETT otobüsünde ortaya çıktı