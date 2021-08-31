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Cin Azabı 2 Filmi - Son Dakika

Cin Azabı 2 Filmi

31.08.2021 16:54
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Cin Azabı 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cin Azabı 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

2019 yapımı Cin Azabı filminin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda Onur Aldoğan oturuyor.

Yönetmen: Onur Aldoğan

Senaryo: Onur Aldoğan

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Cin Azabı 2

Yapımcı Firma: Onn Medya

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 87 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 07.01.2022

Cin Azabı 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Cin Azabı 2 Filmi
Cin Azabı 2 Filmi

Yönetmen, Türkiye, Medya, Film, Sinema, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Cin Azabı 2 Filmi - Son Dakika


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