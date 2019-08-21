Cin Azabı Filmi
39 dakika önce
Cin Azabı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cin Azabı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
Şeytan Geçidi Enhara ve Sir-Ayet film
lerinden tanıdığımız Onur Aldoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku türündeki 'Cin Azabı', 'Cinemoon Film' yapımıdır. Yönetmen:
Onur AldoğanSenaryo:
Onur AldoğanOyuncular:
Aydan Akboğa, Yalın
Cengiz, Nalan Olcayalp, Sinan Taşkan, Rıfat KanparaFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Cin AzabıYapımcı Firma:
Cinemoon FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
81 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
13.09.2019Cin Azabı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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