Çin bandıralı 2 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Son Dakika

Çin bandıralı 2 sahil güvenlik gemisinin hafta sonu Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'e ait gemiler 10 Temmuz sabah saatlerinde Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Tartışmalı Senkaku Adaları etrafında iki gemi, bölgede avlanan Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu, Çin'e ait gemiler, 12 Temmuz yerel saatle 11.00 gibi bölgeden ayrıldı.

Düzenlediği basın toplantısında buna sert tepki gösteren Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, Çin'e ait gemilerin Japonya deniz sahasını son 5 aydır sıklıkla ihlal ettiğini söyledi.

Kato, "Defalarca uyarıda bulunduk. Duruş ve düşüncelerimizi Çin tarafına kararlılıkla anlatıyoruz. Gece yarısı veya şafak saatleri olsun, ihlallere karşı istikrarlı ve sakin duruşumuzu koruyacağız." dedi.

Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, sahil güvenlik ekiplerine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını bildirdi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takım adalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.