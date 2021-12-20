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Çin bandıralı 2 gemi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Son Dakika

Çin bandıralı 2 gemi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

20.12.2021 08:07
Çin bandıralı 2 gemi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Çin bandıralı 2 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Çin bandıralı 2 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler, Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Gemiler, sabah saat 04.00 sularında Taişoo adaları çevresinde Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede balıkçı gemilerine yaklaştı. Saat 09.00 civarında ise gemilerin, adaların 2 kilometre kuzeyine kadar geldiği bildirildi.

Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemiler, bölgeden ayrıldı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre Çin bandıralı gemiler, bu yıl 34. kez Japonya kara sularına girmiş oldu.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına yol açıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Sahil Güvenlik, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin bandıralı 2 gemi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin bandıralı 2 gemi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Son Dakika
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