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Çin bandıralı 2 gemi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Son Dakika

Çin bandıralı 2 gemi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

01.02.2022 07:54
Çin bandıralı 2 gemi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Çin bandıralı 2 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Çin bandıralı 2 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'e ait gemiler, Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Gemiler, Minamikojima adaları çevresinde Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede balıkçı gemilerine yaklaştı.

Yaklaşık 4 saat kalan gemiler, Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu, bölgeden ayrıldı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre Çin bandıralı gemiler, bu yıl ikinci kez Japonya kara sularına girmiş oldu. İlk ihlal 15 Ocak'ta kayda geçmişti.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, "kabul edilemez" şeklinde nitelediği söz konusu ihlale yönelik Çin'e protesto notası verildiğini aktardı.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına yol açıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Sahil Güvenlik, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin bandıralı 2 gemi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin bandıralı 2 gemi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Son Dakika
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