Çin bandıralı 4 gemi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin bandıralı 4 gemi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

12.04.2022 17:26
Çin bandıralı 4 gemi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler, Japon kara sularını ihlal etti.

Gemiler, Kubaşima Adası'na yaklaşarak Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede yaklaşık iki saat kaldı.

Ulusal karasulardan ayrılan gemiler, daha sonra Kubaşima'nın 30 kilometre kuzeydoğusundaki bitişik bölgede seyretti.

Japonya Sahil Güvenliğinin, bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemiler, bölgeyi terk etti.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre Çin bandıralı gemiler, bu yıl altıncı kez Japonya kara sularına girmiş oldu.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

YORUMLAR
500
Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti Tokyo'nun simgelerinden 'Nakagin Capsule Tower' yıkılıyor Tokyo'nun simgelerinden 'Nakagin Capsule Tower' yıkılıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Sahil Güvenlik, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin bandıralı 4 gemi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Son Dakika


Son Dakika
17:20 New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi
17:18 Kulüpler Birliği, TFF'ye yabancı kuralıyla ilgili net sayıyı verdi
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 17:32:48. #1.12#
SON DAKİKA: Çin bandıralı 4 gemi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement