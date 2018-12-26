Çin Bankaların Sermayelerini Güçlendirmelerine Destek Olacak
37 dakika önce
Çin Devet Konseyi'ne bağlı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, ticari bankaların sermayelerini takviye etmelerine çeşitli kanallardan destek olmaya çalışacak.
Çin
Devet Konseyi'ne bağlı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, ticari bankaların sermayelerini takviye etmelerine çeşitli kanallardan destek olmaya çalışacak.
Komite'nin dün gerçekleştirilen toplantısında, bankaların vadesiz tahvil ihrac etmelerine mümkün olan en kısa zamanda olanak verilmesi ele alındı.
Çin'de birçok ticari banka, sıkılaşan sermaye kuralları nedeniyle sermayelerini güçlendirme ihtiyacı duyuyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:28 Kaynak: DHA
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