Son Dakika Haberleri: Çin Bankaların Vergi ve Zorunlu Karşılık Oranlarını İndiriyor

Çin Bankaların Vergi ve Zorunlu Karşılık Oranlarını İndiriyor

1 saat önce

Çin Başbakanı Li Keqiang, ekonominin desteklenmesi için zorunlu karşılık oranında indirim, hedefli zorunlu karşılık oranı indirimini kullanacaklarını açıkladı.

Çin Bankaların Vergi ve Zorunlu Karşılık Oranlarını İndiriyor, System.String[]
Çin Başbakanı Li Keqiang, ekonominin desteklenmesi için zorunlu  karşılık oranında indirim, hedefli zorunlu karşılık oranı indirimini kullanacaklarını açıkladı.

Bankaların özel ve küçük şirketlerin finansmanlarını da destekleyebilmeleri amacıyla vergileri ve harçları daha da düşüreceklerini vurgulayan Li Keiqiang, makro politikalarda  konjonktür karşıtı ayarlamaları hıslandırıcaklarını da vurguladı.

Li Keiqiang açıklamayı, Çin Merkez Bankası, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası ve Çin Bayındırlık Bankası yöneticileriyle bir araya geldiği toplantının ardından yaptı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:34 Kaynak: DHA

Li Keqiang, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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