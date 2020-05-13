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Çin başa döndü: Jilin şehri koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapattı
15 dakika önce
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'de ikinci dalga endişesi artıyor.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'de ikinci dalga endişesi artıyor. Jilin bölgesinde yer alan, 4 milyondan fazla nüfusuyla Jilin şehri koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sınırlarını kapattırken, toplu taşımayı da askıya aldı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin başa dönerken, ülkede ikinci dalga endişeye yol açtı. Çin'in Jilin bölgesinde yer alan, 4 milyondan fazla nüfusuyla Jilin şehri koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sınırlarını kapattırken, toplu taşımayı da askıya aldı. Jilin yerel yönetiminden yapılan açıklamada; Jilin'deki tüm sinemalar, kapalı spor salonları, internet kafeler ve diğer kapalı alandaki eğlence mekanlarının derhal kapatılması ve eczanelerin tüm ateş ve antiviral ilaç satışlarını bildirmesi gerektiği belirtildi.Yerel yönetim aynı zamanda, şehir sakinlerinin sadece, son 48 saat içinde Covid-19 için negatif test sonucu aldıklarını ve belirtilmemiş bir 'katı öz izolasyon' dönemi tamamladıklarını kanıtlayan bir rapor almaları durumunda şehirden ayrılmalarına izin verildiğini söyledi. Jilin ve Shulan şehri Çin'in, Rusya ve Kuzey Kore ile sınırları olan Jilin bölgesinde bulunuyor.
- Çin
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 02:50 Kaynak: DHA
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