Çin Başbakan Yardımcısı, Bölgesel Kalkınma İçin Daha Çok "Boao Planı" İstedi - Son Dakika
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Çin Başbakan Yardımcısı, Bölgesel Kalkınma İçin Daha Çok "Boao Planı" İstedi

22.04.2022 17:39
Çin Başbakan Yardımcısı, Bölgesel Kalkınma İçin Daha Çok "Boao Planı" İstedi

BOAO, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng Perşembe günü, Boao Asya Forumu'ndan (BFA);

BOAO, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng Perşembe günü, Boao Asya Forumu'ndan (BFA); bölgesel kalkınma için aktif "Boao planları" sunması ve pandemiye karşı mücadelede işbirliği, küresel ekonomik toparlanma ve düşük karbonlu kalkınma ve benzeri konularda daha fazla tavsiyede bulunması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi de olan Han bu sözleri, BFA yönetim kurulu üyeleri ve forumun stratejik ortaklarının temsilcileriyle Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yaptığı toplantıda söyledi. BFA 2022 Yıllık Konferansı'nın açılış töreninde de hazır bulunan Han burada iş dünyasının temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Kovid-19 pandemisi de dahil olmak üzere güçlükler karşısında barış ve istikrarı koruma, işbirliğini güçlendirme ve ortak kalkınma için çalışma azminin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Han, bu arzunun zamanında uygulamaya konması gerektiğini belirtti. BFA Yönetim Kurulu Başkanı Ban Ki-moon ve toplantıya katılan diğer temsilciler de Asya'da işbirliğinin ve bölgesel ekonomik entegrasyonun ilerletilmesinde olumlu bir rol oynamak konusunda istekli olduklarını ifade ettiler.

Han iş insanlarıyla yaptığı görüşmede, Çin ekonomisinin genel itibarıyla istikrarlı olduğunun ve Çin'in sürdürülebilir ve güçlü bir ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmeye muktedir olduğundan tam olarak emin olduğunun altını çizdi. Han, Çin'in bu yıl istikrarlı enerji ve elektrik tedarikini garanti edeceğini ve pazar odaklı, hukuka dayalı bir iş ortamını pekiştirmeye devam edeceğini belirtti. Toplantıya katılan iş insanları da Çin hükümetinin, Çin'i durmaksızın dünyaya açma ve iş ortamını iyileştirme çabaları hakkında olumlu yorumlar yaptı ve Çin'deki fırsatları yakalamaya ve Çin'in kalkınmasından daha fazla pay almaya hazır olduklarını ifade ettiler.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Başbakan Yardımcısı, Bölgesel Kalkınma İçin Daha Çok 'Boao Planı' İstedi - Son Dakika


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