Çin Başbakan Yardımcısı Dinamik Sıfır-Kovid Politikasını Yineledi - Son Dakika

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan Pazartesi günü ülkenin dinamik sıfır-Kovid politikasına bağlılığını yineledi ve Kovid-19 ile mücadelede zor kazanılan başarıları pekiştirmek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Sun, bu açıklamayı Devlet Konseyi'nin Kovid-19'a yönelik müdahalesine ilişkin düzenlenen bir telekonferansta yaptı.

Sun, salgının yönetilebilir ve kontrol edilebilir olmasını sağlamak için, tespit edildiği anda kökünün kurutulması gerektiğini söyledi. Sun, salgının izlenmesi ve erken uyarı geliştirilmesi konularında çabuk davranılmasını istedi ve büyük şehirlerde 15 dakikalık yürüme mesafesinde nükleik asit testi yapılabildiğinin altını çizdi. Karantina merkezleri ve geçici hastaneler açısından hazırlıklı olunduğunu vurgulayan Sun, bu tür tesislerin yüksek standartlarda inşa edilmesi ve ihtiyaç durumunda 24 saat içinde kullanıma açılması gerektiğini belirtti.

Sun, diğer yerlerin yanı sıra şantiyelerde, okullarda, bakım evlerinde ve eski kentsel alanlarda Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin günlük rutinin bir parçası olması gerektiğini belirterek, yaşlılar ve diğer savunmasız gruplar arasında aşılamayı teşvik etmek için sürekli çaba gösterilmesini istedi.