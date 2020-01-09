Çin Başbakan Yardımcısı, ticaret anlaşmasını imzalamak üzere ABD'ye gidecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin Başbakan Yardımcısı, ticaret anlaşmasını imzalamak üzere ABD'ye gidecek - Son Dakika

Çin Başbakan Yardımcısı, ticaret anlaşmasını imzalamak üzere ABD'ye gidecek

6 saat önce

Çin Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının birinci fazını imzalamak üzere ABD'ye gideceğini açıkladı.

Çin Başbakan Yardımcısı, ticaret anlaşmasını imzalamak üzere ABD'ye gidecek, System.String[]

Çin Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının birinci fazını imzalamak üzere ABD'ye gideceğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Gao Fıng, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında Merkezi Maliye ve Ekonomi Liderlik Grubu Ofisi Direktörü ve Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın 13 -15 Ocak tarihleri arasında Çin-ABD ticaret anlaşmasının birinci aşamasını imzalamak üzere Washington'a gideceğini bildirdi.

Sözcü Gao ayrıca Çin'in başmüzakerecisi sıfatıyla bir yılı aşkın süredir müzakereleri yürüten Liu'nun ziyareti ve anlaşmanın imzalanmasına ilişkin müzakere heyetlerinin ilgili düzenlemeleri yapmak üzere yakın iletişim sürdürdüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Çin ile birinci aşama ticaret anlaşmasının 15 Ocak'ta imzalanacağını duyurmuş ve anlaşmanın Çin'in üst düzey temsilcileriyle imzalanacağını kaydetmişti.

ABD, geçen mart ayında fikri mülkiyet hakları ve zorla teknoloji transferi gibi gerekçeleri öne sürerek Çin'e karşı ticaret savaşı başlatmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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