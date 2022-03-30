Çin Başbakan Yardımcısı Türkmenistan'la Daha Fazla İşbirliği Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Çin Başbakan Yardımcısı Türkmenistan'la Daha Fazla İşbirliği Çağrısı Yaptı

30.03.2022 22:58
Çin Başbakan Yardımcısı Türkmenistan'la Daha Fazla İşbirliği Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi de olan Han, Çin ile Türkmenistan'ı karşılıklı saygı ve güven temelinde iki tarafın da kazançlı çıkması için çalışan stratejik ortaklar olarak nitelendirerek, iki ülkenin liderlerinin kişisel özenleriyle birlikte Çin-Türkmenistan ilişkilerinin sıçrama kaydettiğini ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin tarihi düzeye çıktığını […]

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi de olan Han, Çin ile Türkmenistan'ı karşılıklı saygı ve güven temelinde iki tarafın da kazançlı çıkması için çalışan stratejik ortaklar olarak nitelendirerek, iki ülkenin liderlerinin kişisel özenleriyle birlikte Çin-Türkmenistan ilişkilerinin sıçrama kaydettiğini ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin tarihi düzeye çıktığını söyledi. Han, Çin'in yeni başarılara yönelik kapsamlı işbirliğini desteklemek için Türkmenistan tarafıyla çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Çin ve Türkmenistan'ın doğalgaz işbirliğini daha yüksek bir seviyeye çıkarmak ve rüzgar ile güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesinde işbirliğini aktif şekilde artırmak için pragmatik işbirliğinin önceliği olarak doğalgaz konusunda işbirliği yapmasını öneren Başbakan Yardımcısı, tarım, ulaşım, finans ve diğer alanlarda da daha fazla işbirliği çağrısında bulundu.

Han, iki tarafın belirli güvenlik olaylarına karşı koruma sağlama ve cevap verme kapasitesini artırmak için güvenlik işbirliğini derinleştirmesi ve insanlar arasında etkileşimi teşvik etmek için çalışması gerektiğini belirterek, Çin'in ortak bir şekilde bağışıklık bariyeri oluşturmak için Kovid-19'la mücadelede aşıları da kapsayan şekilde işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu ifade etti. Türkmenistan'ın, Türkmenistan-Çin stratejik ortaklığına büyük önem atfettiğini kaydeden Meredov da, Türkmenistan tarafının Çin'le yakın temasta olmayı sürdürmeyi ve pragmatik işbirliğini düzenli şekilde daha yüksek düzeylere çıkarmayı istediğini söyledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Komünist, 30 Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin Başbakan Yardımcısı Türkmenistan'la Daha Fazla İşbirliği Çağrısı Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Başbakan Yardımcısı Türkmenistan'la Daha Fazla İşbirliği Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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