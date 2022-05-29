Çin Başbakan Yardımcısı Yaz Mevsimindeki Tarım Üretiminin Önemine Dikkat Çekti - Son Dakika
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Çin Başbakan Yardımcısı Yaz Mevsimindeki Tarım Üretiminin Önemine Dikkat Çekti

29.05.2022 13:19
Çin Başbakan Yardımcısı Yaz Mevsimindeki Tarım Üretiminin Önemine Dikkat Çekti

ZHENGZHOU, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua, tüm yıl boyunca tahıl üretme hedefine ulaşabilmek amacıyla bereketli bir yaz hasadı ve iyi bir sonbahar ekimini sağlamak için aralıksız çalışma çağrısı yaptı.

ZHENGZHOU, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua, tüm yıl boyunca tahıl üretme hedefine ulaşabilmek amacıyla bereketli bir yaz hasadı ve iyi bir sonbahar ekimini sağlamak için aralıksız çalışma çağrısı yaptı. Cuma ve Cumartesi günü yaz hasadı çalışmalarını denetlemek için ülkenin önde gelen buğday üretim merkezi olan Henan eyaletinde bulunan Hu, mekanik hasat çalışmaları, üretim malzemelerinin temini, tahıl depolama ve meteoroloji servisi hakkında bilgi edinmek için saha incelemeleri yaptı. Buğdayın bu yaz iyi büyüdüğünü söyleyen başbakan yardımcısı, tam bir hasat gerçekleştirmek için hiçbir çabadan kaçınılmaması gerektiğini belirtti. İşgücünün ve tarım makinelerinin kesintisiz akışını sağlamak için yeşil kanalların kurulmasını ve yaz hasadını etkileyebilecek sorun ve zorlukların çözümüne yardımcı olacak yardım hattı servisi kurulmasını istedi. Hu, yazlık tahıl ve yağın toplanması ve depolanması ile buğday yetiştiren çiftçilerin çıkar ve yararlarının korunması için gösterilen çabaların da altını çizdi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Başbakan Yardımcısı Yaz Mevsimindeki Tarım Üretiminin Önemine Dikkat Çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Başbakan Yardımcısı Yaz Mevsimindeki Tarım Üretiminin Önemine Dikkat Çekti - Son Dakika
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