Çin Başbakanı: Çin 2020'de büyük vergi indirimleri yapacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin Başbakanı: Çin 2020'de büyük vergi indirimleri yapacak - Son Dakika Ekonomi

Çin Başbakanı: Çin 2020'de büyük vergi indirimleri yapacak

6 saat önce

Çin Başbakanı Li Keqiang, Pekin yönetiminin yıl içinde "büyük vergi indirimleri" yapacağını söyledi.

Çin Başbakanı: Çin 2020'de büyük vergi indirimleri yapacak, System.String[]

Çin Başbakanı Li Keqiang, Pekin yönetiminin yıl içinde "büyük vergi indirimleri" yapacağını söyledi.

ABD ile imzalanan ticaret anlaşmasının ilk aşaması sonrası Keqiang, ülkenin ekonomisini dengeli tutmak için "riskler ve zorlukla mücadele edecek güveni ve kabiliyetini" olduğunu söyledi ve ekledi:

"Eğitim, teknoloji ve diğer sektörlerdeki açılımımızı sürdüreceğiz."

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülke ekonomisinin 2019'un son çeyreğinde yüzde 6.0 yükseldiğini, yıllık bazdaki artışın da yüzde 6.1 olarak hesaplandığını açıklamıştı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Li Keqiang, Pekin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:22 Kaynak: DHA
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