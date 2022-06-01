Çin Başbakanı Ekonomiyi İstikrara Kavuşturmak İçin Uygulanacak Politika Paketinin Önemini Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Başbakanı Ekonomiyi İstikrara Kavuşturmak İçin Uygulanacak Politika Paketinin Önemini Vurguladı

01.06.2022 22:02
Çin Başbakanı Ekonomiyi İstikrara Kavuşturmak İçin Uygulanacak Politika Paketinin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ekonomide istikrarı sağlayacak politika tedbir paketinin uygulanmasının hızlandırılmasını istedi.

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ekonomide istikrarı sağlayacak politika tedbir paketinin uygulanmasının hızlandırılmasını istedi. Devlet Konseyi yürütme toplantısına başkanlık eden Li, ihtiyacı olan insanlara daha fazla yardım ve desteğin artırılması ile bu kişilere geçinmeleri için temel kaynakların sağlanması yönünde çağrı yaptı. Toplantıya göre, katma değer vergisi kredisi geri ödemelerine yeni eklenen 140 milyar yuanın (21 milyar ABD doları), Temmuz ayına kadar esasen teslim edilmiş olması gerekirken, politika bankaları altyapı inşaatına mali destek sağlamak için kredi limitini 800 milyar yuan daha artıracak. Toplantıda ayrıca, altyapı firmalarının ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca, yerli ve deniz aşırı borsalarda halka açılmasını destekleme amaçlı tedbirlerin uygulanmasının yanı sıra otomobil satın alımlarına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi vurgulandı. Toplantıya göre, emeklilik ikramiyelerinin yaşlılara zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesini sağlamak için çaba sarfedilecek.

YORUMLAR
500
Çinli ve Rus Bilim İnsanlarından, İkili İlişkilerin Güçlendirilmesine Yardımcı Olmaları İstendi Çinli ve Rus Bilim İnsanlarından, İkili İlişkilerin Güçlendirilmesine Yardımcı Olmaları İstendi Sichuan'ı Vuran Depremde Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Altı Kişi de Yaralandı Sichuan'ı Vuran Depremde Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Altı Kişi de Yaralandı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Li Keqiang, Haziran, Kredi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Ekonomiyi İstikrara Kavuşturmak İçin Uygulanacak Politika Paketinin Önemini Vurguladı - Son Dakika


Son Dakika
21:59 Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruyu yanıtladı
21:39 Mersin'deki su kanalı kırmızı renge büründü, yetkililer anında müdahale etti
21:37 Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı
21:16 Sultanbeyli'de 17 yaşındaki genç kıza cinsel istismar iddiasının şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi
21:11 Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı
21:03 Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
20:26 Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
20:24 Büyükçekmece'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 22:18:27. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Başbakanı Ekonomiyi İstikrara Kavuşturmak İçin Uygulanacak Politika Paketinin Önemini Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement