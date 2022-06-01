Çin Başbakanı Ekonomiyi İstikrara Kavuşturmak İçin Uygulanacak Politika Paketinin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ekonomide istikrarı sağlayacak politika tedbir paketinin uygulanmasının hızlandırılmasını istedi. Devlet Konseyi yürütme toplantısına başkanlık eden Li, ihtiyacı olan insanlara daha fazla yardım ve desteğin artırılması ile bu kişilere geçinmeleri için temel kaynakların sağlanması yönünde çağrı yaptı. Toplantıya göre, katma değer vergisi kredisi geri ödemelerine yeni eklenen 140 milyar yuanın (21 milyar ABD doları), Temmuz ayına kadar esasen teslim edilmiş olması gerekirken, politika bankaları altyapı inşaatına mali destek sağlamak için kredi limitini 800 milyar yuan daha artıracak. Toplantıda ayrıca, altyapı firmalarının ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca, yerli ve deniz aşırı borsalarda halka açılmasını destekleme amaçlı tedbirlerin uygulanmasının yanı sıra otomobil satın alımlarına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi vurgulandı. Toplantıya göre, emeklilik ikramiyelerinin yaşlılara zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesini sağlamak için çaba sarfedilecek.